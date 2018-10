En klokke kan avsløre hva som skjedde med Khashoggi

To tyrkiske etterforskere sier til nyhetsbyrået Reuters at informasjon fra klokka og mobiltelefon muligens kan gi flere detaljer om hva som skjedde med journalisten. Han har ikke vært sett siden han møtte opp på konsulatet for å ordne med noen papirer for over en uke siden.

Klokka var koblet opp til den ene av hans to mobiltelefoner som han ga til sin forlovede før han gikk inn i konsulatet.

Opptak fra overvåkingskamera viser at Jamal Khashoggi gikk inn, men det er ikke lagt fram bevis for at han noensinne kom ut igjen. Ikke navngitte tyrkiske kilder mener han ble drept og partert inne i konsulatet.

Leter etter ukjent bil

Etterforskerne ser også nærmere på 15 menn som gikk inn i konsulatet omtrent på samme tid som da Khashoggi var der. De forlot bygget etter kort tid. Noen timer tidligere hadde de kommet fra Rhiadh, de fleste på et privatfly. I løpet av den samme dagen hadde de forlatt Tyrkia. Ifølge den tyrkiske avisen Sabah, som står nær presidenten, er alle 15 medlemmer av saudiarabisk etterretning. Avisen har også trykket bilde av de 15 mennene.

Det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Foto: AP

Det letes også etter et kjøretøy som forlot konsulatet samtidig som to andre biler. Mens de to kjørte mot flyplassen, kjørte den siste i motsatt retning, melder Reuters.

Ber Trump om hjelp

Den savnede saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggis forlovede ber president Donald Trump og USAs førstedame om hjelp til å kaste lys over saken.

Khashoggi besøkte først det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 28. september «til tross for å ha vært noe bekymret over at han kunne være i fare», skriver hans tyrkiske forlovede Hatice Cengiz onsdag i The Washington Post.

Han dro tilbake til konsulatet tirsdag 2. oktober etter å ha blitt lovet å få utstedt de nødvendige papirene slik at de to kunne gifte seg.

Saudi-Arabia har blitt en stadig viktigere alliert for president Donald Trump. Trump-administrasjonen har uttrykt for bekymring for denne saken, men har nektet å engang svare på spørsmål om hva konsekvensene vil være dersom de tyrkiske anklagene viser seg å være sanne.

Onsdag kveld, norsk tid, sier Trump at han har snakket med saudiarabiske myndigheter «på høyeste nivå» og krevd svar om den savnede journalisten. Trump sier også at han har planer om å invitere Khashoggis forlovede til Det hvite hus.