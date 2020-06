Opplysningene om hva som skjedde i de dramatiske minuttene før Ahmaud Arbery døde 23. februar i år, kom frem under et rettsmøte i Brunswick i Georgia i ettermiddag norsk tid.

Påtaleansvarlig Jesse Evans sier den 25 år gamle mannen ble regelrett «jaget, fanget og henrettet».

Drevet i døden

Under rettsmøtet skulle etterforskere fra Georgia Bureau of Investigation vise at de har tilstrekkelig bevis for å tiltale Travis McMichael (34) og faren Greg McMichael (64) for drap, slik at saken kan sendes videre til en domstol.

Drapet på 25 år gamle Ahmaud Arbery har vakt sterke reaksjoner i USA. Foto: HANDOUT / Reuters

Også William "Roddie» Bryan (50), er tiltalt i saken. Bryan var den som filmet jakten på Ahmaud Arbery med mobiltelefonen.

Den pensjonerte polititjenestemannen Greg McMichael har i avhør fortalt hvordan han og sønnen bevæpnet og med bil tok opp jakten på Ahmaud Arbery, som løp forbi huset hvor de bor.

De mente Arbery kunne være personen som hadde begått innbrudd i nabolaget.

Naboen Wiliam Bryan sluttet seg til biljakten.

Bildet fra mobilvideoen skal vise hvordan Ahmaud Arbery faller til bakken etter å ha blitt skutt i brystet. Foto: AP

I rettsmøtet ble det gjengitt hvordan Ahmaud Arbery gjentatte ganger desperat forsøkte å unnslippe de to bilene som forfulgte ham. Men at sjåførene av bilene til slutt klarte å sperre ham inne.

Etter at de hadde tatt ham igjen, skal Travis McMichael gått ut av bilen og skutt Arbery i brystet med tre skudd. Arbery falt livløs til bakken, dødelig såret, ifølge nyhetsbyrået AP som fulgte rettsmøtet.

Wiliam Bryan, som stod litt på avstand, har fortalt politietterforskerne at han så Travis McMichael – før politiet kom – lene seg over Arbery og kalle ham for en «fucking nigger».

Ifølge politirapporten, som ble laget etter drapet, forklarte faren og sønnen at de forsøkte å stoppe Arbery ved å rope på han, men at de gikk ut av bilen da den unge svarte mannen angrep dem. Faren forklarte at sønnen skjøt Ahmaud Arbery i selvforsvar.

Travis og Greg McMichael er tiltalt for drap på Ahmaud Arbery. De fulgte rettsmøtet på video fra fengselet på grunn av koronasituasjonen. Foto: Glynn County Jail via AP Pool

Ute på sin faste rute

Ahmaud Arbery bodde 3,2 kilometer unna stedet der han ble drept.

25-åringen hadde spilt fotball på high school og var ifølge de som kjente ham opptatt å holde seg i form. Moren har fortalt politiet at han pleide å følge en fast rute, en rute som han løp også denne dagen.

Han bodde for tiden hjemme hos moren og skulle starte på en teknisk høyskole til høsten.

Familien avviser at sønnen hadde noe med innbruddene i McMichael's nabolag å gjøre.

Wanda Cooper, moren til Ahmaud Arbery, på vei til rettsmøtet sammen med familiens advokat Lee Merritt. Foto: Sean Rayford / AFP

Lokalt politi avviste saken

Det lokale politiet mente først at Arberys død ikke var noe å tiltale noen for, basert på forklaringene fra de involverte. Men etter at mobilvideoen ble offentliggjort, grep de påtaleansvarlige på delstatsnivå inn og beordret etterforskning.

Rettsmøtet i dag ble avholdt under stort politioppbud, på grunn av urolighetene som preger USA etter drapet på en annen svart amerikaner, George Floyd.

Til sammen har de to sakene vakt enormt raseri i USA. Mange mener de viser den systematiske diskrimineringen svarte fortsatt blir utsatt for.

De som deltok i rettsmøtet var iført munnbind på grunn av smittefaren og den pågående koronapandemien. De tiltalte fulgte rettsmøtet på videolink fra fengselet.