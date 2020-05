Ble skutt og drept på joggetur - mediestorm førte til pågripelse

De bevæpnede mennene fortalte politiet at de mistenkte Ahmaud Arbery for å være en innbruddstyv.

23. februar ble han drept på turen han hadde jogget fast i flere år, utenfor kystbyen Brunswick i delstaten Georgia.

I natt kom nyheten om at to personer er arrestert og siktet i saken. Den har fått mye oppmerksomhet i USA etter at en video av hva som skjedde ble publisert. Arbery var afroamerikaner og mennene som jaget ham er hvite.

Etter at videoen begynte å sirkulere i sosiale medier har flere gått hardt ut mot at ingen var pågrepet:

– Alt jeg vil ha er rettferdighet for min sønn, har den drepte mannens far Marcus Arbery sagt til nyhetsbyrået AP.

Mange engasjerte seg

Faren til den drepte viser til at sønnen var ute og jogget da han ble drept.

– Det er forferdelig. Det kan skje med enhvers barn, sier han.

En Alabama-basert borgerrettighetsgruppe, The Southern Poverty Law Center, har krevd at Justisdepartementet etterforsker saken.

Kongresskvinnen fra det demokratiske partiet, Alexandria Ocasio-Cortez, er også blant dem som før pågripelsen gikk offentlig ut og reagerte på at ingenting hadde skjedd med mennene, da det finnes en video av det som skjedde:

Også tidligere visepresident og presidentkandidat for Demokratene, Joe Biden engasjerte seg i saken:

Flere Republikanere, blant dem kongressmannen Doug Collins fra Georgia, har også gått ut og vist sin støtte til Arberys familie.

I går uttalte også president Donald Trump i saken og sa til reportere i Det hvite hus:

– Jeg får en full rapport i kveld. Min medføelse går til foreldrene og dem nær den unge herremannen. Det er veldig trist. Men jeg vil få en full rapport i kveld, sa han som ikke hadde sett video av det som skjedde.

En gruppe marsjerer gjennom nabolaget i Brunswick, Georgia 5.mai. Samme dag som videoen av det som skjedde ble publisert i sosiale medier. Foto: Bobby Haven / AP

Domstolene stengt på grunn av korona

De siste dagers reaksjoner og arrestasjonen i natt kommer etter at advokaten til Arberys mor postet en mobilvideo på Twitter.

– Dette er mord, sier advokaten Lee Merritt.

– Mr. Arbery hadde ikke begått noe kriminalitet og det var ingen grunn for disse mennene til å tro at de hadde rettighetene til å stoppe han med våpen eller å bruke dødelig kraft, sier Merritt i en uttalelse.

Siden domstolene i Georgia holder stengt fram til 13. juni og kanskje lengre, vil det ta tid før saken kan tas opp i rettssystemet.

– Jeg synes videoen er veldig tydelig på at de var på bilen med våpen og jaktet på han, sier Benjamin Crump, advokat for Arberys far som ikke kunne forstå hvorfor ikke politiet arresterte mennene som stod bak før nå.

Ifølte politirapporten som ble laget etter drapet ble Arbery skutt etter at to menn så han løpe gjennom nabolaget. De bevæpnet seg og gikk ut i bilen for å følge etter han. En av mennene fortalte politiet at han og hans sønn syntes den unge mannen lignet på en som var fanget på et sikkerhetskamera i forbindelse med et nylig innbrudd i nabolaget. De forklarer at de forsøkte å stoppe han ved å rope på han, men at de så gikk ut av bilen da Arbery angrep dem.

De to mennene som nå er arrestert er siktet for overfall og drap.