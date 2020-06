Politiet i Minneapolis har åtte ganger så ofte brukt kvelertak på svarte

CNN og NBC har analysert Minneapolis-politiets maktbruk siden 2012. Det var i Minneapolis svarte George Floyd døde forrige mandag etter å ha blitt kvalt av en politimann.

Tallene viser at politiet har brukt forskjellige former for kvelertak 428 ganger siden 2012.

Det innebærer at de har brukt teknikken rundt en gang i uken i gjennomsnitt.

14 prosent av dem som ble tatt kvelertak på, mistet bevisstheten.

To av tre var svarte

65 prosent – nesten to tredeler – av dem som ble tatt kvelertak på, var svarte. Det er til tross for at bare 19 prosent av innbyggerne i Minneapolis er svarte.

En svart har dermed åtte ganger så stor risiko som andre for å bli tatt kvelertak på av politiet.

58 personer har mistet bevisstheten etter at politiet har tatt kvelertak på dem. 33 av dem er svarte.

CNN har bedt Minneapolis-politiet om kommentar, men har ikke fått svar.

Beskriver to typer kvelertak

Manualet til Minneapolis-politiet tillater kvelertak «på en eller begge sider av en persons hals med en arm eller et ben, uten at det blir satt direkte press på luftveier eller luftrør».

Manualet omtaler metoden som et «ikke-dødelig alternativ».

I manualet beskrives det to forskjellige grader av kvelertak. En lettere form der offeret ikke mister bevisstheten og en kraftigere form der offeret er ment å miste bevisstheten, men ikke å dø.

Den siste graden skal bare brukes mot folk som «viser aktiv aggresjon», ikke kan roes ned på andre måter, eller «for å redde liv».

Kvelertak skal ikke brukes på noen som gjør passiv motstand står det. Passiv motstand defineres som noen som ikke kjemper mot en politibetjents forsøk på å kontrollere dem.

Tatt for mindre forbrytelser

Ifølge NBC er kvelertak blitt brukt mot personer som var pågrepet for mindre alvorlige lovbrudd.

Et av tilfellene der kvelertak ble brukt var mot en 17-åring som var tatt for butikktyveri.

I et annet tilfelle ble det brukt mot en som var tatt for et trafikk-lovbrudd og ga «verbal motstand».

– Det skal bare brukes hvis du er i kamp om liv og død. Den politimannen var ikke i fare. Han så ut som om han kunne spist en sandwich, så rolig så han ut, sier eks-løytnant ved LAPD, Adam Bercovici, til CNN om kvelningen av George Floyd. Foto: adambercovici.com

Mange byer forbyr kvelertak

Kvelertakene som er godkjent for bruk i Minneapolis er forbudt eller innskrenket i mange store politidistrikter i USA,

Ed Obayashi er advokat og visesheriff i Plumas Country i California. Han er ekspert på politiets bruk av maktmidler.

Han sier at politi over hele USA har sluttet med bruken. Både fordi den er farlig i seg selv og fordi politiet ofte misforstår offerets oppførsel.

Ifølge Obayashi kan politiet tro at offeret gjør motstand, mens personen i virkeligheten bare prøver å puste.

Han sier at manualet til Minneapolis-politiet signaliserer at det er greit å bruke kvelertak som metode for å roe ned folk som er pågrepet.

– Det er sunn fornuft. Hver gang du blokkerer noens luftveier eller blodtilførselen til hjernen, kan det føre til alvorlig skade eller død, sier Obayashi.

Minnesota-guvernør Tim Walz har uttrykt forståelse for raseriet i delstatens svarte befolkning og sagt at det som skjer på gatene nå representerer "tiår og generasjoner av smerte". Foto: JOHN AUTEY/POOL / Reuters

Anmelder Minneapolis-politiet

Tirsdag ble det klart at delstaten Minnesota, der Minneapolis ligger, anmelder byens politi for brudd på menneskerettighetene.

Minneapolis-politiet har i flere tiår blitt anklaget for brutalitet og andre former for diskriminering mot svarte og andre minoriteter, skriver AP.

Kritikere sier at diskremeringen har fortsatt selv etter at Medaria Arradondo i 2017 ble utnevnt til byens første svarte politisjef.

Guvernør Tim Walz sier at det nå skal etterforskes om politiet det siste tiåret har drevet med systematisk diskriminering.

Walz sier at det er tydelig at det finnes inngrodde problemer. Han viser også til voldsomme reaksjonene etter George Floyds død, som et tegn på at innbyggerne ikke stoler på politiet.

– De regnet ikke med at noe ville skje, fordi det ikke har skjedd noe så mange ganger tidligere, sa Walz.