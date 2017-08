Handelsskip kolliderte nesten med ubåt før den sank

Litt over to timer før Peter Madsens ubåt ble meldt savnet på fredag, holdt et stort handelsskip på å kollidere med båten i Øresund. Det sier et vitne som var ombord på skipet til svenske Aftonbladet.

– Jeg trodde først det var Putins spionbåt, men de er nok smartere enn at de seiler på havets overflate.

Kjørte uten lys

Vitnet forteller at ubåten passerte bare 30 meter foran skipet og at de var ekstremt nær på å kollidere.

– Den var helt mørk og jeg så den takket være måneskinnet.

Den ansatte på båten skal også ha reagert på at ubåten kjørte med slukkede lanterner.

– Det gjør man bare ikke. Spesielt ikke på et så trafikkert havområde som det i Øresund.

Handelsskipets kaptein og styrmann observerte også ubåten, men oppdaget den først da den hadde passert. Dermed meldte de ikke ifra om hendelsen.

Bildet viser Peter Madsen og journalisten Kim Wall sammen på ubåten Nautilus. Wall har vært savnet siden natt til fredag. Foto: RITZAU FOTO

Har etterlyst vitner

Det var to timer etter ubåten Nautilus ble observert av mannskapet på det svenske handelsskipet at den ble meldt savnet. Opplysningene skal være av høy interesse for det danske politiet.

– Vi har etterlyst informasjon fra folk som kan ha sett ubåten under natten, men vi har ikke blitt kontaktet av noen før nå, sier visepoliti-inspektør i København-politiet til Aftonbladet.

Søndag formiddag ble det klart at Peter Madsen har endret sin forklaring angående journalisten Kim Walls forsvinning.

Den danske oppfinneren og eieren av ubåten, Peter Madsen, skal ifølge dansk politi har avgitt forskjellige forklaringer på hendelsesforløpet. Foto: SCANPIX DENMARK / Reuters

Han har hele tiden holdt fast ved at han slapp henne av i København klokken 22.30 torsdag kveld. Det skal ha vært derfor hun ikke var ombord i båten da den sank fredag formiddag.

På en pressekonferanse i København i dag sa imidlertid politiet at Madsen hadde gitt dem en annen forklaring. De vil ikke ennå gå inn på hva den nye forklaringen går ut på.