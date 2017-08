Dansk politi bekrefter: Har funnet liket av Kim Wall

På mandag ble en lemlestet kvinnekropp funnet i et havområde utenfor øya Amager i København. I dag bekrefter dansk politi på Twitter at det er en DNA-match mellom liket og den savnede journalisten Kim Wall.

Politiet vil ikke kommentere saken ytterligere før pressekonferansen som skal holdes kl. 09.

Torsoen ble funnet utenfor kysten av øya Amager i København.

Det var en forbikjørende syklist som gjorde det ubehagelige funnet da han syklet langs kysten av øya. Kroppen manglet både hode, armer og bein, og drapsavsnittet ved Københavnspolitiet slo fast at liket hadde ligget i vannet i flere dager.

På mandag fant politiet en lemlestet kvinnekropp i havet utenfor København. Frem til i dag har det vært usikkert på om liket var den savnede journalisten Kim Wall. Foto: Martin Sylvest / NTB scanpix

Endret forklaring

​Wall har vært savnet siden natt til 11. august etter at hun var med oppfinneren Peter Madsen på tur i hans hjemmelagde ubåt Nautilus, for å skrive en reportasje om «Rakett-Madsen».

Det var kjæresten som først meldte henne savnet, da han ikke fikk tak i henne.

Peter Madsen har forklart til politiet at Kim Wall døde i en ulykke om bord, hvoretter han dumpet henne til sjøs. Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Danmark / NTB scanpix

Madsen hevdet først at han hadde sluppet av journalisten i København kvelden 10. august, men endret senere forklaring.

For to dager siden innrømte han å ha dumpet Wall på havet, etter at det angivelig skal ha skjedd en ulykke om bord.

Siktet for forsettelig drap

I en pressemelding sa dansk politi at de mistenker at Madsen sank ubåten med vilje, etter å ha utført tekniske undersøkelser.

«Undersøkelsene bekrefter at ubåtens forlis angivelig har skjedd som en bevisst handling», heter det i pressemeldingen.

Ubåt-eieren er varetektsfengslet for «uaktsomt drap under særlig skjerpede omstendigheter», men siktet for forsettelig drap. Strafferammen er på opp til åtte år.