Politiet: Ubåten ble senket med vilje

Det melder politiet i en pressemelding mandag ettermiddag.

Det har blitt foretatt krimtekniske undersøkelser av ubåten i samarbeid med ubåteksperter fra det danske forsvaret de siste dagene, og ifølge politiet viser disse undersøkelsene at «senkingen av ubåten angivelig var en konsekvens av en bevisst handling».

Det danske politiet har tidligere uttalt at de har mistenkt at ubåten ble senket bevisst.

Forsøker å kartlegge reiserute

Et stort antall med elektronisk utstyr fra ubåten har blitt sikret og sendt til videre undersøkelser i håp om å stadfeste båtens bevegelser og en tidslinje for disse, heter det videre i pressemeldingen.

Ubåteier og oppfinner Peter Madsen ble lørdag varetektsfengslet i 24 dager, siktet for uaktsomt drap på den svenske journalisten Kim Wall (30). Wall ble sist sett da hun sammen med Madsen forlot Refshaleøen i København i ubåten Nautilus ved 19-tiden torsdag.

Kim Wall og Peter Madsen på ubåten «Nautilus» bare timer før Wall forsvant og ubåten sank utenfor København. Foto: RITZAU FOTO

Ber svenskene om hjelp

Ubåten sank fredag formiddag, og Madsen ble reddet idet fartøyet var i ferd med å gå ned. Politiet har bekreftet at ingen personer, døde eller levende, befant seg om bord på ubåten da de undersøkte den første gang på lørdag.

Politiet i København opplyser mandag at søket etter Wall fortsetter mandag, både med søk fra luften, på vann og på land. Danskene har også vært i kontakt med sine svenske kolleger med tanke på assistanse i forbindelse med søk i svensk farvann, på grunn av mistanke om at havstrømmene i Køge Bukt i Øresund kan ha tatt med seg et eventuelt lik inn i svensk territorium.

Etterlyser vitner

Søndag kom det frem informasjon om at et handelsskip nesten kolliderte med Peter Madsens ubåt i Øresund litt over to timer før den ble meldt savnet på fredag.

Nå etterlyser politet flere fartøy som kan ha observert ubåten i Køge Bukt og Øresund fra rundt klokken 21.30 torsdag og frem til fredag morgen.

Politiets etterforskning har også avdekket at Madsen jevnlig har hatt med seg passasjerer ut på tur med ubåten, og politiet ønsker nå å komme i kontakt med personer som har vært med madsen ut for å kartlegge hvor disse turene vanligvis gikk.