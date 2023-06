– Wagner-styrkane har kome til fylke sør for Moskva

Laurdag ettermiddag bekreftar guvernøren i den russiske byen Lipetsk, Igor Artamono, at Wagner-styrkar køyrer gjennom fylket, i retning Moskva.

– Wagner-styrkane har kome til fylket sør for Moskva, melder han på Telegram, men kan ikkje spesifisere kvar i fylket dei er observerte.

Folk blir bedt om å halde seg heime, og ikkje køyre på motorveg M4 med mindre det er heilt nødvendig. Det er langs denne vegen at Wager-gruppa køyrer, ein veg som går til Moskva.

Wagner-gruppa inntok den russiske byen Rostov-na-Donu med tanks og militære køyretøy. Foto: Reuters

Dei kjem frå den russiske byen Voronezj, som grensar til Ukraina. Der tok Wagner-gruppa kontroll over militære anlegg. Ifølge guvernøren i Voronezj, gjennomfører det russiske forsvaret operasjonar mot Wagner-soldatane i området. Det skriv nyheitsbyrået Reuters.

Seks timar til Moskva

Rostov-na-Donu var den første russiske byen Wagner-gruppa inntok i dag tidleg. Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin sa at dersom ikkje Russlands forsvarssjef og forsvarsminister kom til byen, vil dei reise mot Moskva.

No er dei på veg.

Foto: Google Maps

Ifølge Google Maps er det sett opp fleire vegsperringar på motorveg M4, og reiseruta er estimert til nærare seks timar med normal køyrehastigheit.

Leigesoldatane i Wagner-gruppa har fått lovnad om amnesti dersom dei legg ned våpena, men dei må i så fall gjere det raskt, melder nyheitsbyrået Tass.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin har sagt at målet med opprøret er å velte den militæra leiinga i Russland, og at dei 25.000 soldatane hans er klare til å døy for det.

Høyr også: