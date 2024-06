Kuer falt ned i gjødselkjeller i Aukra

Brannvesenet har rykket ut til et gårdbruk i Aukra, etter melding om at flere dyr har falt ned i en møkkakjeller. Møkkakjelleren var ifølge 110- sentralen ganske tom så bonden fikk selv ut noen av dyrene, etter at gulvet sviktet i et fjøs.

– Nå skal brannvesenet bistå med å få ut de to siste dyrene, forteller Steffen Leganger hos 110- sentralen. Ifølge Leganger skal det stå igjen to dyr hvor den ene er en stor kvige. Politi og veterinær er også på stedet.

Politiet meldte først at det er oppstått brann i en gjødselkjeller i Aukra. Men det viste seg å ikke stemme, melder 110 sentralen.

I en oppdatering kl. 11:20 sier politet at det nå står igjen en ku i kjelleren. Det er usikert hvor lang tid det vil ta å få denne ut.