– Velgerne ville redde siste rest av demokratiet i Tyrkia

Store deler av Istanbul feiret natten gjennom. Bilister tutet konstant i hornene og ukjente gratulerte hverandre med seieren.

Selv om meningsmålingene viste at landets nye politiske stjerneskudd, Ekrem Imamoglu, trolig ville klare å dra i land seieren på nytt, lå likevel usikkerheten under valgoverflaten. Det å trosse president Recep Tayyip Erdogan har vist seg å ha en pris.

– Det var ikke en enkelt gruppe eller ett enkelt parti, men hele Istanbul og Tyrkia som vant dette valget, sa en glad og lykkelig Ekrem Imamoglu (49) til velgerne i natt.

Klager og omtellinger

Imamoglu rakk å være borgermester i Istanbul i 18 dager, før valgkommisjonen bøyde av for presset og erklærte at det ville bli omvalg.

Da hadde det vært flere runder med omtelling etter lokalvalget 31. mars, etter krav fra regjeringspartiet AKP, som har styrt Istanbul de siste 25 årene.

Da Imamoglu, som representerer det sekulære partiet CHP, likevel ble utropt som vinner, med knappe 13.000 stemmers overvekt, klaget AKP på bruk av ulovlige valgfunksjonærer.

Fakta om borgermestervalget i Istanbul Ekspandér faktaboks Ordførervalget i Istanbul ble opprinnelig holdt 31. mars.

Opposisjonskandidaten Ekrem Imamoglu fra det sekulære partiet CHP vant valget med rundt 13.000 stemmer over tidligere statsminister Binali Yildirim, som tilhører regjeringspartiet AKP.

Det var første gang på 25 år at AKP mistet ordføreren i Tyrkias største by.

AKP viste til uregelmessigheter og krevde at valget skulle holdes på nytt. Partiet fikk medhold, og søndag 23. juni holdes det omvalg.

AKP krevde ikke et nytt bystyrevalg, som også ble holdt 31. mars. Dette vant AKP.

Valget ble sett på som en test på hvor populær president Recep Tayyip Erdogan er i Istanbul. Kilde: NTB

Klagene gjaldt kun borgermestervalget, som opposisjonen vant, og ikke bystyrevalget, som regjeringspartiet vant, selv om de samme valgfunksjonærene også ble brukt der.

Fem uker etter valget, og etter mange utsettelser, kom valgkommisjonen med en ny konklusjon: Valget storbyen ble underkjent og skulle avholdes på nytt.

Pinar Tank er seniorforsker på Institutt for fredsforskning (PRIO). Foto: PRIO

– Det var forventning om at Imamoglu skulle klare å vinne omvalget, men ikke med så stor margin som 800.000 stemmer.

– Det forteller meg at borgerne har gått mann av huse for å verne om det siste som gjenstår av tyrkisk demokrati, sier seniorforsker Pinar Tank ved Institutt for fredsforskning til NRK.

Den «gjenvalgte» borgermesteren ligger an til å få 54 prosent av stemmene.

Binali Yildirim erkjente raskt nederlaget i borgermestervalget. Yildirim var Tyrkias siste statsminister, fra 2016-2018. Etter det har president Recep Tayyip Erdogan hatt den utøvende makten. Foto: Emrah Gurel / AP

Makt har den som styrer Istanbul

– Den som styrer Istanbul, styrer Tyrkia, pleier president Recep Tayyip Erdogan å si om hjembyen.

Det var her han startet sin politiske karriere, nettopp som borgermester. Og det var med maktbasen herfra han ble statsminister og deretter president, den mektigste i moderne tyrkisk historie.

Fakta om Recep Tayyip Erdogan Ekspandér faktaboks Født 26. februar 1954 i Istanbul.

Aktiv i det islamistiske Velferds- og dydspartiet som ble forbudt og oppløst på slutten av 1990-tallet.

Ordfører i Istanbul fra 1994 til 1998, da han ble avsatt og dømt til fire måneders fengsel etter å ha lest et kontroversielt dikt høyt.

Leder for det moderate islamistpartiet Rettferds- og utviklingspartiet (AKP) fra starten i 2001.

Statsminister i Tyrkia fra 2003 til 2014, president siden 10. august 2014. Gjenvalgt som president i 2018.

Presidenten har stor utøvende makt etter at endring av grunnloven i 2017 innførte presidentstyre, og makt ble overført fra nasjonalforsamlingen til presidenten.

Gift med Emine Gülbaran. Paret har to sønner. Kilde: NTB

Istanbul er Tyrkias økonomiske midtpunkt, og det er store økonomiske interesser knyttet til å inneha makten her.

Både Erdogan, AKP og partiets kandidat, tidligere statsminister Binali Yildirim, har jobbet hardt for at Yildirim skulle sikre seieren i omvalget.

Velgerne svarte med å slutte enda sterkere opp om Ekrem Imamoglu, som ligger an til å få 54 prosent av stemmene.

– Det viser at folket i Tyrkia ønsker å beskytte demokratiet. Maktfordelingsprinsippet er så å si borte, fordi institusjonene er blitt så politisert under Erdogan.

– Hans kontroll som president har vært overveldende. Han har steg for steg sikret seg kontroll over alle institusjonene, sier forskeren med Tyrkia som spesialfelt.

Urix forklarer: Kampen om Istanbul er en kamp om demokratiet i Tyrkia

– Men Erdogan har også alltid sagt at Tyrkia er et demokrati. Man går til urnene, man stemmer og man blir valgt. Nå er han fanget i sin egen diskurs. For nå har folk gjort akkurat det: de har gått og stemt, og de har valgt noen andre, forklarer Tank.

– Det er hele Istanbul og Tyrkia som vant dette valget, erklærte en glad Ekrem Imamoglu i natt. Foto: Kemal Aslan / Reuters

Klar for nye nytt

Forskeren, som fulgte deler av valgkampen på nært hold, mener Erdogans stjerne ikke lyser like sterkt lenger.

– Folk i Istanbul er lei retorikken til Erdogan. Han bruker mye skremselspropaganda. Han sier «alle rundt oss er fiender», «vi må beskytte oss selv» og kaller sine politiske motstandere for «terrorister».

– Imamoglu har vist seg stikk motsatt. Han sier «vi må bygge dette landet igjen», «vi må være forsonende», «du må se på dem som tenker annerledes, snakke med dem og ikke automatisk feie dem til side».

– Imamoglu representerer i tillegg et slags håp for fremtiden. Det går dårlig for den tyrkiske økonomien, den tyrkiske valutaen liraen har mistet over 40 prosent av sin verdi bare det siste året, og vanlig folk sliter. I tillegg strømmer det store mengder med syriske flyktninger over grensen, sier Tank.

Store deler av Istanbul stod på hodet søndag kveld og natt til mandag, etter at det ble klart at opposisjonen klare å sikre seg den viktige borgermesterposten i omvalget. Foto: Str / AFP

Ukjent for nasjonen

Allerede nå er det mange som ser mot 2022 og landets neste presidentvalget.

Frem til han dukket opp som borgermesterkandidat i mars, var Ekrem Imamoglu en relativt ukjent bydelsadministrator.

– Jeg tror Imamoglu om fire år kan bli en utfordrer til Erdogan. Store deler av det tyrkiske folket er veldig klar for noe annet nå, sier Tank.

President Recep Tayyip Erdogan avbildet etter at han hadde kommet fra hovedstaden Ankara og avlagt sin stemme i borgermestervalget i hjembyen Istanbul. Foto: Emrah Gurel / AP

Spørsmålet er om president Erdogan vil tillate at folket er klar for noe annet.

Selv om motkandidat Binali Yildirim raskt erkjente nederlaget, og president Erdogan gratulerte Imamoglu, er det mange som venter i spenning på neste trekk.

– Erdogan er ikke kjent for sin samarbeidsvilje, og mye vil avhenge av ham, sier Prio-forskeren.

– Jeg tror mange tyrkere håper det vil bli en positiv forandring. Samtidig er mange litt skremt. De kan ikke helt tro at Erdogan gir fra seg makten så lett. Han har sagt at dette er et foreløpig resultat, og det er dette ordet «foreløpig» som gjør at alle er litt nervøse, sier Pinar Tank.