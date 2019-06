Da Ekrem Imamoğlu fra opposisjonspartiet CHP ville bli borgermester i Istanbul i mars, hadde nesten ingen hørt om ham. Fire måneder senere har 49-åringen vunnet tyrkernes hjerter og mange ser ham som landets neste president.

– Han er ekte. Han er ærlig. Han lyver ikke. Derfor elsker jeg ham, sier Zeynep Osman.

DE UNGES KANDIDAT: Zeynep Osman stemmer på Imamoğlu fordi han er opptatt av de unge. Foto: Sidsel Wold / NRK

Som så mange vi treffer på Imamoğlus valgkampmøter sier også Osman at hun rett og slett elsker Ekrem Imamoğlu. Tilhengerne får ikke nok av ham og søndag er det lokalvalg i Istanbul.

Presidentens feilberegning

Hvordan har en ukjent politiker greid å bli så populær på tre måneder?

På underlig vis ga president Recep Tayyip Erdogan sin politiske motstander Imamoğlu solid drahjelp, da presidenten forsøkte å parkere karrieren hans.

Da det ble klart at Imamoğlu hadde vunnet borgermester-valget med snaue 13.000 stemmer av 8,3 millioner stemmer i april, klaget president Erdoğan og hans parti AKP på valgresultatet. Mye sto på spill for regjeringspartiet AKP som hadde styrt millionbyen i 25 år, både politisk og økonomisk.

«Den som styrer Istanbul, styrer Tyrkia», hadde presidenten gjentatt under valgkampen. Om AKP mistet grepet om byen var et illevarslende signal, det kunne tolkes som begynnelsen på slutten.

GODTOK IKKE TAP: Etter at Erdoğan kandidat Binali Yildirim (AKP) tapte borgermestervalget, dukket disse plakatene opp i hele Istanbul. Her takker Yildirim for seieren, selv om han ikke vant. Foto: HUSEYIN ALDEMIR / Reuters

Etter press fra AKP annullerte valgkommisjonen (YSK) valgresultatet. Millioner av istanbullere var rasende fordi YSK nettopp hadde godkjent valget av Ekrem Imamoğlu.

Omkamp

Da Imamoğlu ble tvunget til å forlate borgermesterkontoret etter 18 dager på jobben, brettet han opp ermene og tok fatt på sin andre valgkamp på tre måneder.

En hard omkamp ventet begge leire.

Med energi og stor sympati ute blant folk har den avsatte borgermesteren vært høyt og lavt i millionbyen hver dag i flere uker. Han har drevet valgkampen sin via Twitter, Instagram og Youtube siden han ikke får samme tilgang til de statlige mediene som sin motkandidat Binali Yildirim (AKP).

PÅ BUSSEN: Hver dag er Imamoğlu ute med bussen for å treffe folk. Siden han ikke slipper til i de statlige mediene snakker han direkte med så mange som mulig. Å være fra Svartehavet er en fordel i Istanbul, siden så mange velgere er innflyttere fra denne regionen. Foto: OZAN KOSE / AFP

Hvem er han?

Som Erdogan er også Imamoğlu fra Svartehavskysten nord i Tyrkia. Han flyttet fra Trabzon-regionen for å studere i Istanbul og etter studiene gikk han inn i familiens entreprenørfirma. I 2008 tok han skrittet over i politikken og meldte seg inn i det sekulære opposisjonspartiet CHP, Tyrkias eldste parti som er grunnlagt av landsfader Mustafa Kemal Atatürk.

I 2014 ble Ekrem Imamoğlu valgt som ordfører for bydelen Beylikdüzü i Istanbul i 2014. Der la trebarnsfaren grunnlaget for å sikte mot toppen, å bli borgermester i Tyrkias viktigste by og finanssentrum.

MØTER FOLK: Politikeren fra det sekulære partiet CHP har greid å vinne hjertene til konservative kvinner med hodeplagg. Ikke siden den unge Recep Tayyip Erdogan gikk inn i politikken for 25 år siden, har Istanbul sett en politiker som har skapt så stor begeistring. Foto: MURAD SEZER / Reuters

Alle skal med



Imamoğlu er fra en konservativ familie og snakker et språk alle tyrkere kjenner seg igjen i, enten de er religiøse, konservative eller sekulære.

Men mens president Erdoğan bruker en retorikk som splitter tyrkerne, gjør Imamoğlu det motsatte.

Erdogan beskylder opposisjonspartiet CHP for å stå i ledtog med terrorister, mens Imamoğlu omfavner alle, uansett hvem de er og hvem de stemmer på.

Når nye velgere

Da en australsk terrorist gikk til angrep mot to moskeer i New Zealand, brukte president Erdogan terroristens egen video i Istanbul-valgkampen. Ekrem Imamoğlu gikk til en moske og resiterte fra Koranen for å minnes ofrene. Videoklippet med Imamoğlus Koran-lesing ble raskt delt, og gikk rett hjem i Istanbuls konservative kretser.

For første gang på mange år ser tyrkere en politiker som greier å forene det splittede landet.

OPTIMISTER: - Han har vunnet hjertene våre fordi han er ærlig, rettferdig og raus. Mehtab Celik, Alev Atas og Selda Aktere venter på Imamoglus valgkamp-buss. Imamoglu-kampanjens slagord «Alt vil bli veldig flott» er trykket på T-shortene. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Han har vunnet hjertene våre fordi han er ærlig, raus og rettferdig.

– Han er et nytt håp for oss. Han er vårt lys.

– Han omfavner alle og derfor elsker vi ham så høyt.

Det sier Mehtab Celik, Alev Atas og Selda Aktere nærmest i kor. De tre venter på at Imamoğlu-bussen skal komme og at han skal snakke fra busstaket. Overalt møter folk ham med jubel og begeistring. Ikke slik en rockestjerne hylles, men slik de tar imot en kjær storebror.

– Dere ser fantastiske ut! roper Imamoğlu i det han viser seg.

Han kaster slengkyss i alle retninger.

- Jeg elsker Istanbul, alle byens innbyggere og vårt kjære land. Jeg elsker dere alle. Alt begynner med kjærlighet, roper han utover et jublende folkehav.

KURDISK VELGER: Mehmet Ulucan sier de fleste kurderne støtter Imamoğlu fordi han inkluderer dem. Han kaller oss ikke terrorister, og det setter vi stor pris på, sier han. Foto: Sidsel Wold / NRK

Kurdere

– Jeg hadde ikke hørt om ham før han var borgermesterkandidat. Men jeg fant raskt ut at han sa mye fornuftig, forteller kurdiske Mehmet Ulucan som akkurat har hørt Imamoğlu snakke i sitt nabolag i Üsküdar. Det viktigste for Ulucan er at Imamoğlu inkluderer kurderne, og lar være å kalle alle kurdere for terrorister slik folk i AKP og de statlige mediene stadig har gjort, sier han til NRK.

– Folk vil ha en leder som bryr seg om byen og folk, i stedet for å splitte oss, mener Ulucan. Han håper å se Ekrem Imamoğlu som Tyrkias neste president.