Presset på valgkommisjonen har vært stort, helt siden de erklærte opposisjonspartiet CHP og Ekrem Imamoglu som vinner av lokalvalget i Istanbul 31. mars.

– De prøver å ta tilbake valget som vi vant. Kanskje dere er skuffet, men vi gir ikke opp. Vi tørster etter demokrati og ingen kan stanse hva folket ønsker, sa Ekrem Imamoglu i går kveld.

Den nye borgermesteren i Istanbul talte til tusener av tilhengere etter at beslutningen til valgkommisjonen om å underkjenne valget var offentliggjort.

– Noen ganger gjør folk feil, men alt vil bli vakkert til slutt, sa Imamoglu.

Utsagnet går nå som en farsott på tyrkiske sosiale medier.

Ekrem Imamoglu har bedt opposisjonens velgere om å forholde seg rolige og oppføre seg ordentlig, selv om de skulle være rasende over valgkommisjonens avgjørelse. Han ber de heller slutte rekkene og gå og stemme i juni. Foto: Emrah Gurel / AP

Telte stemmer to ganger

Etter at valgkommisjonen sent på kvelden 31. mars konkluderte med at Imamoglu og opposisjonen vant prestisjevalget i Istanbul med hårfin margin, har regjeringspartiet AKP presset på for å få valgresultatet omgjort.

Resultatet fra valgkvelden viste at Ekrem Imamoglu vant med 25.000 stemmer over AKPs kandidat, tidligere statsminister Binali Yildirim.

Først forlangte AKPs representanter omtelling av 15 millioner stemmer og hevdet ugyldige stemmer ikke var forkastet. Valgkommisjonen besluttet da omtelling i 18 av byens 39 valgdistrikter.

Etter at omtellingen var unnagjort, var Imamoglus ledelse sunket til 13.000 stemmer. Like fullt, han ble på nytt erklært som valgets vinner.

Uten at AKP gav seg. Partiet leverte inn protester mot valgfunksjonærene i flere distrikter.

Fem uker etter valget, og etter mange utsettelser, kom valgkommisjonen i går kveld med sin nye konklusjon: Valget i Istanbul underkjennes og må holdes på nytt.

Kommisjonen begrunner annulleringen med at de har funnet valgfunksjonærer som ikke har bakgrunn som statlige tjenestemenn, slik kravet er. Samt at det eksisterer dokumenter uten korrekte underskrifter.

Istanbuls borgermester Ekrem Imamoglu og ektefellen Dilek Imamoglu fremstår som et moderne, sekulært ektepar. Foto: AP

YouTube-kanal fra borgermesterkontoret

Ekrem Imamoglu har uansett rukket å bli svært populær blant Istanbuls borgere etter han ble innsatt som borgermester 17. april.

Han beskrives som Tyrkias nye politiske stjerne. Og et bevis på at det går an å slå president Recep Tayyip Erdogan og hans allierte.

Imamoglu har en åpen og moderne stil. Han har blant opprettet en egen YouTube-kanal, som sender direkte fra bystyresalen slik at innbyggerne kan følge med.

Etter valgkommisjonens avgjørelse, gikk svært mange istanbulere ut på balkonger og slo høylytt på gryter og panner. Andre valgte å gå ut i gatene for å vise sin protest.

Ord som «diktatur», «uærlig», «triks», «politisk farse» og «en spiker i demokratiets kiste» er karakteristikkene som nå florerer.

En partifelle av Imamoglu gav følgende sammenligning: «Du kan klippe alle blomstene, men du kan ikke hindre våren i å komme».

Ekrem Imamoglu har blitt svært populær på rekordtid. Han stilte som felles kandidat for flere opposisjonspartier, og når utover den vanlige velgerkretsen til CHP. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

Einar Wigen sier AKP kjemper for å beholde makten i Istanbul fordi den gir en base for makt i resten av landet. Foto: UiO

– Det var egentlig ingen grunn til å annullere valget, sier Einar Wigen, som er førsteamanuensis Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

– Så her er det bakenforliggende grunner. AKP har også kommet med at Ekrem Imamoglu ikke er passende som borgermester, slik de stempler andre kandidater, sier Wigen.

Opposisjonen forsøker å slå tilbake med at da kan ikke presidentvalget i fjor, eller folkeavstemningen året før, godkjennes, gitt at mange av de samme valgfunksjonærene var til stede også da.

Alle vil ha Istanbul

– Den som styrer Istanbul, styrer Tyrkia, hevdet president Recep Tayyip Erdogan gjennom valgkampen.

Det var her, i hjembyen, Erdogan bygget seg opp som en maktfaktor i tyrkisk politikk.

Han var borgermester i årene 1994-1998, før han ble avsatt etter å ha lest et kontroversielt, religiøst dikt høyt. I 2003 kom han tilbake som statsminister, før han i 2014 ble president.

– Istanbul er AKPs maktbase, hvor partiet fordeler økonomiske goder gjennom politisk makt. Dette er en av grunnene til at AKP vil beholde makten i byen, forklarer Einar Wigen.

– AKP er redd for at andre skal gjøre slik de selv ha gjort, bruke det som base til å ekspandere til resten av landet. Hvis man får det til å fungere i Istanbul, har man svært mange bak seg. Det viser også en evne til å styre en stor by med ulike problemer. Og man blir veldig synlig i tyrkisk politikk, forklarer Tyrkia-eksperten.

Den overraskende seieren til opposisjonen i Istanbul, var et sårt nederlag for president Recep Tayyip Erdogan. Langt sårere enn tapet i hovedstaden Ankara, som opposisjonen også vant Foto: Adem Altan / AFP

Kan tippe begge veier

– Avgjørelsen er et viktig steg for å styrke vårt demokrati. Den viser at problemer kan løses på demokratisk vis, sier president Recep Tayyip Erdogan om valgkommisjonens beslutning.

Samtidig ber han tyrkiske forretningsfolk som har ytret seg kritisk til valgkommisjonens beslutning «om å kjenne sin plass».

– Erdogan har tidligere vært flink til å utnytte tilsvarende situasjoner. I 2015 klarte han å piske opp stemningen på en måte som polariserte landet. Så det kan skje at han finner en måte på å dele opposisjonen på, sier Wigen.

Likevel utelukker han ikke at opposisjonen klarer å mobilisere slik at Ekrem Imamoglu klarer å dra i land seieren også i omvalget.