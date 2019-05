Kampen om Istanbul er en kamp om demokratiet i Tyrkia

Etter sterkt press fra president Recep Tayyip Erdogan har valgkommisjonen bestemt at borgermestervalget skal annulleres.

Regjeringspartiet AKP tapte Istanbul med liten margin etter å ha styrt byen i 25 år.

Nå må velgerne gå til nytt valg 23. juni. Alle parter gjør seg kampklare.

Hva er formelt galt med valget?

Valgkommisjonen YSK bøyde etter da president Erdogan og hans parti AKP klaget inn valgresultatet med begrunnelsen om at noen av valgfunksjonærene ikke var formelt kvalifisert for oppgaven.

Men det er bare borgermestervalget AKP klager på i valget av 31. mars.

AKP har ikke klaget inn valget av Istanbuls mange lokale byråd og bydelsordførere, der AKP vant og der de samme funksjonærene var på post.

Det samme valgsystemet ble også brukt under det siste presidentvalget da Erdogan vant, og da klaget AKP heller ikke.

Tilhengere av CHP-leder Ekrem Imamoğlu feirer valgseieren i Istanbul. Nå må de stemme på nytt. Foto: Yasin Akgul / AFP

Hvorfor er Istanbul så viktig?

Istanbul med sine 16-17 millioner innbyggere er Tyrkias viktigste by og finansielle sentrum. Byen står alene for en tredel av Tyrkias økonomi. Her er det mye penger å tjene.

Presidenten, mange av hans partikamerater og nære krets har store økonomiske interesser i byen som de ikke vil miste.

I tillegg er dette Erdogans hjemby og byen der han begynte sin politiske karriere som borgermester i 1994.

«Den som styrer Istanbul styrer Tyrkia», sa Erdogan ofte under borgermester-valgkampen.

Om han mister Istanbul, er frykten at det tolkes som et tegn på at han og AKP begynner å miste grepet.

Den som styrer Istanbul kan også bli president, og mange ser den valgte borgermesteren Ekrem Imamoğlu som en fremtidig presidentkandidat.

Hva skjer på opposisjonens side?

Det republikanske folkepartiet CHP gjør seg klar til omkamp og kan vinne igjen.

Mange ser på Ekrem Imamoğlu som en fremtidig presidentkandidat. Foto: Murad Sezer / Reuters

Ekrem Imamoğlu, som fikk fungere som borgermester i 5 uker, har i denne tiden vunnet støtte langt utover sin egen velgerbase.

Han er fra en konservativ familie og fremstår som en ærlig, dyktig og karismatisk leder.

Om opposisjonen greier å stå sammen, kan CHP vinne igjen. Nå har tre partier kunngjort at de ikke stiller med egne kandidater, men derimot stiller seg solidarisk bak Imamoğlu og CHP.

Hvis velgerne deres stemmer likt som 31. mars, får han 140.000 ekstra stemmer. Det er ti ganger så mange som han vant med.

CHP-leder Kemal Kiliçdaroğlu utelukket en boikott av omkampen, men langet ut mot dommerne som tok avgjørelsen om å annullere valget.

– Dommere skal ikke være til salgs. De bør skamme seg over avgjørelsen sin. Historien vil finne dere alle skyldige. De har massakrert rettferdigheten, og de gjorde det på første dag av Ramadan, sier han ifølge avisen Hürriyet.

Da valget ble annullert og nytt valg annonsert, sa Ekrem Imamoglu at «Alt vil bli veldig fint». Det er blitt den mest populære emneknaggen i Tyrkia nå. Her fra en demonstrasjon i Istanbul mandag. Foto: Bulent Kilic / AFP

Hva skjer i president Erdogans leir?

Da CHPs Ekrem Imamoğlu vant med knepne 12.000 stemmer, innrømmet flere fremtredende AKP-politikere at de hadde tapt valget.

Istanbul er hjembyen til president Recep Tayyip Erdogan. Foto: AP

Men partileder Erdogan ville ikke gi opp kampen, selv om valgkommisjonen to ganger kom til at opposisjonen hadde vunnet borgermesteren.

Innad i AKP reagerer mange på at spillereglene for et valg brytes. Misnøyen kan føre til at partiet splittes.

I et par år har det vært kjent at tidligere president, statsminister og utenriksminister Abdullah Gül og tidligere statsminister og utenriksminister, Ahmet Davutoğlu, planlegger å danne ett nytt parti.

Flere med dem mener at AKP går i feil retning. Annulleringen av Istanbul-valget kan sette fart i etableringen av et nytt parti som fanger opp mange misfornøyde AKP-velgere.

Et risikabelt spill

President Erdogan var den mest synlige i lokalvalgkampen i vår selv om han ikke stiller som borgermester.

De neste ukene vil han kjempe med alt han har for å få tilbake Istanbul. Men det er ingen selvfølge at han vil vinne.

Ved å annullere valget trekker han Tyrkia nok et skritt bort fra demokratiet.

Nå kontrolleres 90 prosent av tyrkisk presse av AKPs støttespillere. Rettssystemet er også blitt politisert etter det angivelige kuppforsøket 15. juli 2016.

Millioner av tyrkere ønsker at deres stemmesedler skal telle, og de finner seg ikke i at de demokratiske spillereglene endres.

Valget holdes i sommerferien. Nå stenger flere turiststeder sine strender 23. juni på grunn av en «ventet sandstorm» for at folk skal bruke dagen på å stemme, og ikke ligge på stranden. Foto: Kaan Soyturk / Reuters

Hva skjer med økonomien?

Da borgermestervalget ble annullert, falt den tyrkiske liraen brått. Tyrkia er inne i en økonomisk krise, og millioner av tyrkere sliter med høy inflasjon og stigende priser.

Organisasjonen for industrieiere og forretningsmenn i Tyrkia, TÜSİAD, mener at annulleringen av valget er uheldig.

«Landet burde konsentrere seg om økonomiske reformer, men nå er det bekymringsfullt at samfunnet igjen går inn i en tid med uroen denne valgkampen fører med seg», sier de i en uttalelse.