– Tusen takk, Keith Palmer, for din tapperhet

Den ubevæpnede politimannen ble knivstukket av gjerningsmannen, som politiet ennå ikke har identifisert. Alt de har sagt hittil er at de mener angrepet var inspirert av islamistisk terrorisme.

Palmer hadde jobbet 15 år i London-politiet, og var en del av parlamentets sikkerhetsstyrke. Nå hylles han for sitt arbeid og sitt mot.

– Tusen takk, Keith Palmer. Det er mange som kan takke deg og ditt mot for at de er i live i dag, skriver Yvette Cooper på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hun var selv i parlamentet da angrepet skjedde.

Parlamentsmedlemmet James Cleverly skriver at han har kjent Palmer i 25 år.

– Vi tjenestegjorde i militæret sammen før han ble politi. En herlig mann, en venn. Jeg er knust, skriver Cleverly.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Labours Barry Gardiner var også sperret inne i parlamentet da angrepet pågikk, og skrev senere dette på Twitter:

– Går til sengs i live, trygg takket være politimannen Keith Palmer. Gud velsigne ham, hans familie og alle de drepte og skadde. Terror vil ikke vinne.

Fem drept, 40 skadd

Før terroristen angrep Palmer, hadde han kjørt ned en rekke fotgjengere på Westminster Bridge på vei mot Parlamentet. Gjerningspersonen kolliderte med et gjerde og prøvde så å komme seg inn i Parlamentet.

Da han ble forsøkt stoppet ved inngangen, knivstakk han Palmer, som senere døde av skadene. Politiet har bekreftet politimannens identitet og opplyser at han var gift og hadde barn.

– Han var en som dro på jobb i dag og regnet med å komme hjem når skiftet var over. Det hadde han all rett til å forvente, sier London-politiets antiterror-topp Mark Rowley.

Dette vet vi om London-angrepet

DESPERAT KAMP: Her forsøker parlamentsmedlem Tobias Ellwood å redde livet til politimannen utenfor parlamentsbygningen. Foto: Stefan Rousseau / AP

Bror til terroroffer forsøkte å redde Palmer

Parlamentsmedlemmet Tobias Ellwood forsøkte å redde politimannen med førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Bilder fra åstedet viser hvordan Ellwood kjemper desperat for politimannens liv.

Ellwood har militær bakgrunn, tjenestegjorde i Kuwait, og har tidligere blitt rammet av terror da broren Jonathan døde under angrepet i Bali i 2002. 27 briter var blant de 202 drepte i det angrepet.

Utenriksminister Børge Brende kjenner Ellwood.

– Jeg har vært i kontakt med ham på SMS og har berømmet ham for innsatsen. Han svarte at situasjonen opplevdes som uforståelig og surrealistisk, sier Brende

Bildet av Ellwoods fortvilte innsats preger flere avisforsider torsdag.

«Terror i Westminster» er slått opp på forsiden av The Guardians torsdagsutgave. Under har avisen et bilde av parlamentsmedlemmet Tobias Ellwood som utfører førstehjelp på politimannen som ble knivdrept.