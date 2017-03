Politiet: Ikke bevist noen IS-kontakt før London-angrep

– Selv om vi ikke har funnet noe bevis for forbindelser med IS eller Al Qaida, så har han helt klart hatt en interesse for hellig krig, sier Neil Basu, nasjonal leder for kontraterror i Londons Metropolitan Police.

22. mars drepte Khalid Masood (52) fire personer i et angrep ved det britiske parlamentet

Gjerningsmannen, Khalid Masood, er født i Storbritannia og har tidligere vært etterforsket i sammenheng med voldelig ekstremisme, men var ikke del av dagens etterretningsbilde. Foto: AFP

Westminster i London.

Masood kjørte ned flere sivile og knivstakk en polititjenestemann til døde før han selv ble skutt og drept av politiet.

– Hans angrepsmetoder ser ut til å være lite sofistikerte; basert på billig utstyr og teknologi, og kopiert fra andre tidligere angrep på politi og sivile, men så langt har vi ikke noe bevis for at han diskuterte angrepet med andre, sier Basu.

Dømt for overfall og narkotika

Terrorgruppa IS har tidligere uttalt at Khalid Masood var en av deres soldater. IS har også ved tidligere anledninger påberopt seg en tvilsomme æren av å stå bak andre terrorangrep uten at det har vært bevist.

Ifølge Basu, har politiet heller ikke funnet noe bevis for at Masood ble radikalisert da han satt i fengsel i 2003.

52-åringen skal ikke ha tidligere dommer for terroraktiviteter, men er dømt for blant annet overfall, besittelse av GHB, ulovlig våpen og forstyrrelse av ro og orden.

Gjerningsmannen er født i Storbritannia og har tidligere vært etterforsket i sammenheng med voldelig ekstremisme, men var ikke del av dagens etterretningsbilde, ifølge statsminister Theresa May.