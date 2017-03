Sju pågrepet etter London-terror

Britisk politi sier de har pågrepet sju personer i kjølvannet av onsdagens angrep ved parlamentet i London, melder Reuters.

– Hundrevis av betjenter har jobbet gjennom natten, sier London-politiets antiterror-topp Mark Rowley.

Bilen som ble brukt i angrepet. Foto: James West / AP

Han opplyser videre at politiet har gjennomsøkt seks adresser flere steder i landet, inkludert i byen Birmingham som ligger nordvest for London.

Ytterligere info om aksjonene eller de pågrepne er ikke kjent, men politiet tror gjerningsmannen handlet alene og var «inspirert av internasjonal terrorisme».

Foto: Google Earth

Den britiske forsvarsministeren Michael Fallon sier at arbeidshypotesen er at angrepet er «knyttet til» islamistisk terrorisme.

Fire døde

– London går på jobb denne morgen. London har sett dette før og vi står rakrygget, sier Fallon til BBC.

Det ble tidgligere meldt at fem mennesker døde, men tallet er fredag morgen nedjustert til fire: To sivile, én politimann og angriperen. De to sivile er en kvinne i midten av 40-årene og en mann i midten av 50-årene, og politimannen er identifisert som 48 år gamle Keith Palmer.

Dette vet vi om terrorangrepet i London Du trenger javascript for å se video.

Politiet har tidligere opplyst at 40 mennesker ble skadd. Torsdag morgen sier de at 29 mennesker har blitt behandlet på sykehus, og at tilstanden er kritisk for sju av dem.

Ifølge BBC Newsnight kan bilen som ble brukt i angrepet ha vært leid fra adressen i Birmingham, men dette er ikke bekreftet.