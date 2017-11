Hvordan kunne dette skje? Og hvorfor?

Teoriene om hvorfor Tyrkias grunnlegger og dagens president ble fremstilt som en del av fiendebildet under en Nato-øvelse i Norge, florerer blant tyrkere.

HVORFOR? Forsker og Tyrkia-ekspert Lars Haugom synes det er vanskelig å forstå hvorfor noen i Nato ville fornærme Tyrkia på denne måten. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Det er veldig vanskelig å tenke seg hva motivasjonen skulle være for å fremstille Tyrkia, og ikke bare Erdogan, men også landsfaderen Atatürk, som en fiende.

Det sier Lars Haugom, forsker ved Institutt for forsvarsstudier med Tyrkia som spesialfelt.

Haugom kjenner ikke detaljene bak hendelsen, men mener det er vesentlig å se på hvem som tjener på saken.

At noen i Nato stiller Tyrkia i et negativt lys passer veldig godt inn i Erdogans retorikk akkurat nå, fordi presidenten har blikket rettet mot presidentvalget i 2019.

– Erdogan kan fortsette å bruke argumentet om at Vesten ikke lenger er Tyrkias venn. Dette mønsteret så vi også i Tyrkias forhold til Tyskland og Nederland tidligere i år.

Da drev Erdogan valgkamp før folkeavstemningen i april.

Rundt halvparten av tyrkerne støtter president og partileder Erdogan, mens resten misliker hans politikk. Erdogans tilhengere er religiøse konservative tyrkere, mens hans kritikere er de sekulære og de mest nasjonalistiske Atatürk-tilhengerne.

– Denne saken gjør at president Erdogan får støtten han trenger også fra den nasjonalistiske siden, sier Haugom.

NASJONENS FAR: Flagg og portretter av landsfader Mustafa Kemal Atatürk er å se overalt i Tyrkia. Den som fornærmer Atatürk kan risikere å bli satt i fengsel. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

Advarsel?

Flere tyrkere NRK har snakket med mener Nato indirekte ville advare Erdogan mot å knytte seg for tett opp til russerne. I september signerte Tyrkia en avtale om å kjøpe rakettsystemet S-400 fra Russland. Men forsvars-forsker Haugom tror ikke at noen i Nato ville sende advarsler på denne måten.

– Nei, det har jeg vanskelig for å tro.

VENNER: Tyrkia kjøpte et rakettsystem fra Russland i september. Vil noen i Nato advare Erdogan mot å knytte seg for tett til president Putin? Foto: SPUTNIK / Reuters

Tyrkia ut av Nato?

Skepsisen mot Nato har økt de siste årene, og etter hendelsen i Norge krever for eksempel partiet Vatan at landet trekker seg ut fra forsvarsalliansen.

På den annen side skriver den tyrkiske avisen Hurriyet Daily News at landet nettopp har inngått en avtale om salg av «et usynlig stoff » som ikke fanges opp hverken av varmesøkende kameraer eller av radarer, til Nato.

Ingenting tyder på at Tyrkia er på vei at av den vestlige forsvarsalliansen nå.

– Jeg tror ikke Tyrkia vil trekke seg ut fra Nato. Men jeg tror vi kommer til å se at Tyrkia kommer til å bli et mer utfordrende medlem for Nato.

Ingenting nå tyder på at Erdogan vil godta den beklagelsen som er gitt fra Natos eller Norges side.

– Han har krevd å få utlevert de ansvarlige til Tyrkia. Kan hende vil han også be om å få utlevert de offiserene som har fått asyl i Norge, mener Lars Haugom.