Tyrkiske avhoppere i Norge: – Vi stemples som terrorister og forrædere

– I Tyrkia blir vi stemplet som terrorister, forrædere og spioner som gir hemmelig info til norske myndigheter, forteller en tyrkisk avhopper til NRK.

Mannen har – i likhet med tre andre tyrkiske Nato-soldater og en tyrkisk diplomat – fått innvilget politisk asyl i Norge.

Alle fem forteller at de ble bedt av myndighetene om å returnere til Tyrkia etter kuppforsøket i sommer, et kuppforsøk de mener var iscenesatt av president Erdogan.

Ingen av dem dro hjem av frykt for å bli fengslet og torturert, uten en rettssak.

– Livet midt er ødelagt

Historien om de fem tyrkiske avhopperne ble kjent på onsdag, og samme dag møtte NRK den tyrkiske diplomaten som varslet at han vil saksøke tyrkiske myndigheter.

FIKK ASYL: Onsdag snakket NRK med den tyrkiske diplomaten som også har fått asyl i Norge.

Nå forteller også de fire tyrkiske Nato-offiserene om hvordan de opplevde kuppforsøket.

Tre av dem sier at de var på ferie da det skjedde, i henholdsvis England, Sverige, og Norge. Den fjerde forteller at han hadde fri i Stavanger. Alle mener kuppforsøket var iscenesatt.

– Vi er alle soldater, og vi vet hvordan et kupp ser ut. Men her var det mye som ikke stemte. For eksempel var det ikke militære mål som ble angrepet. Av to broer, ble bare en av broene stengt av. Og av de over 200 døde, var de fleste sivile. Det så ikke ut som et militærkupp, sier den ene soldaten.

Ble bedt om å returnere

Bakgrunnen for at de fire tyrkerne har hoppet av og søkt asyl, er at de i høst fikk beskjed av sine overordnede om å returnere fra sitt opphold i Norge for å svare på spørsmål i forbindelse med det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia.

Både diplomaten og en av soldatene hadde planer om å reise tilbake til Tyrkia, men så begynte meldingene å komme om at hjemvendte diplomater ble arrestert og ikke fikk tilgang på advokat

– Jeg ble kalt tilbake to og en halv måned etter det iscenesatte kuppforsøket. I den perioden skjønte jeg at noen hadde forberedt svartelister, og jeg tror jeg var på den lista. Rettssakene er som et teater, og folk tortureres i fengselet, sier en av soldatene.

Urix forklarer: Hvem er egentlig Tyrkias president Erdogan?

Takker Norge

Nå uttrykker de fire soldatene stor takknemlighet til norske myndigheter for at de har innvilget dem asyl.

– Jeg vet det er en politisk krevende beslutning, og jeg hadde ikke ventet en så rask avklaring. Men Norge har viste at de står fast ved sine demokratiske verdier, sier en av soldatene, før en av de andre legger til:

– Nå håper jeg andre europeiske land følger Norges eksempel. Jeg føler meg trygg her, men jeg er bekymret for mine slektninger og venner i Tyrkia.

Soldatene hyller norske myndigheter, men i Tyrkia er nyheten blitt tatt svært dårlig imot.

– Dette kan vi ikke akseptere. Det er galt. De beskytter og forsvarer denne gjengen som er tilknyttet Fettulah Gülen. Vi aksepterer det ikke, sa visestatsminister Numan Kurtulmuş til den tyrkiske avisen Hurriyet tidligere i uka.

Flengende kritikk

Tyrkias ambassade sa i en uttalelse torsdag at tyrkiske myndigheter er skuffet over det de beskriver som «uakseptable» handlinger fra en alliert:

– Det er beklagelig og uakseptabelt at en alliert støtter enkeltpersoner som ble kalt tilbake fra sine statlige funksjoner i utlandet i kjølvannet av kuppforsøket 15. juli. Disse enkeltpersonene valgte å utnytte de politiske, sosiale og økonomiske muligheter i vertslandene, i stedet for å returnere tilbake til Tyrkia.

Utenriksdepartementet bekreftet i går at Norges ambassadør har blitt innkalt til det tyrkiske Utenriksdepartementet.

– Onsdag informerte vi, på generelt grunnlag, den tyrkiske ambassadøren i Oslo om at det er norsk utlendingsforvaltning som tar stilling til asylsøknader basert på norsk lov. Vår ambassadør til Ankara vil formidle det samme budskapet til tyrkisk UD, sa kommunikasjonsrådgiver i UD, Guri Solberg, til NRK i går.

Problem for Nato

Oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole sier til NRK at disse sakene gjør det stadig vanskeligere for Nato og fremstå samlet.

–Så vidt jeg vet så er det første gang det har skjedd i et så stort omfang og fra et så viktig og sentralt Nato-medlem som tross alt Tyrkia er. Det vitner om at Nato ikke bare er basert på felles vestlige verdier som man liker og gi uttrykk for, sier Heier.

Han understreker at Nato er vant til at de består av svært ulike medlemsland, men at disse forskjellene har kommet tydeligere fram den siste tiden.

– Intensiteten og avstanden i det verdifellesskapet som Nato er tuftet på tenker jeg er sterkere i dag enn det den har vært tidligere.

Nato bekrefter overfor NRK at de kjenner til at tyrkiske avhoppere har bedt om asyl i ulike europeiske land.

– Men vi kommenterer ikke enkeltsaker og det er opp til norske myndigheter å vurdere situasjonen som har oppstått der. Nato har ingen rolle i den prosessen, sier en talsperson.