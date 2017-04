Beskyldningene hagler før folkeavstemningen i Tyrkia

16. april skal velgerne ta stilling til grunnlovsendringer som vil gi presidenten langt mer makt. I forkant har Erdogan iverksatt et voldsomt valgkampmaskineri for å sikre ja-flertall.

Kampen om velgerne blitt svært intens. Nei-siden svarer med å omtale ja-velgerne som dumme og uopplyste.

Samtidig beskyldes nei-velgere for å stå på samme side som terrorister.

Ja-dominans i mediene

Valgkampen er underlig siden ja-kampanjen dominerer totalt, mens nei-siden knapt har vært å se til nå.

Ja-siden kontroller også de fleste mediene. Lederen for det største opposisjonspartiet CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, refset nylig Tyrkias statlige TV-kanal TRT for å ikke sende et planlagt intervju med ham, men i stedet prioritere direkteoverføring av Erdogans valgkamptale.

NEI-GENERALEN: Opposisjonsleder Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) får ikke slippe til i mediene slik Ja-lederne får. Foto: ADEM ALTAN / AFP

CHP-lederen mener TRT bør behandle partene likt, ifølge avisen Hurriyet.

I flere uker har de hvite ja-bussene rullet rundt i hele landet. Men ingen nei-busser har vært å se.

Men sist helg dukket en rød nei-buss opp i Istanbuls Besiktas-distrikt. Den parkerte Nei-bussen fikk imidlertid raskt selskap av to ja-busser med høyttalere og videoskjerm.

Tyrkia ved et veiskille

Hasan Celik tar fri fra jobben to timer daglig for å overbevise folk om å stemme nei.

– Folkeavstemningen er svært viktig. Vi står ved et veiskille. Derfor bruker vi i nei-kampanjen mye tid på å forklare hvordan grunnlovsendringene vil endre samfunnet. Vi forklarer hvordan presidenten vil få mer utøvende makt. Vi mener at parlamentet må ha mest makt. Vi vil bevare demokratiet, understreker han.

Les også: Folket vil gi Tyrkias president mer makt

Da NRK besøkte valgkampboden en times tid syntes publikum å være ganske uinteressert. De fleste gikk forbi.

– Ja-velgerne setter seg ikke inn i detaljene. De forstår ikke hva konsekvensene av å endre grunnloven er. De er bare opptatt av personen Erdogan. Deres utdannelse er under gjennomsnittet lav, derfor tror de på alt ja-kampanjer forteller dem, sukker sivilingeniøren Celik.

Kraftig retorikk

President Erdogan og statsminister Yildirim kjører et hardt løp mot nei-siden og opposisjonsleder Kılıçdaroğlu. Nå beskylder president Erdogan ham for å ha forhandlet med kuppmakerne i fjor sommer for å redde seg selv.

EVET-kampanjen: Nesten daglig holder Ja-siden slike massemøter. Søndag snakket president Erdogan for flere tusen tilhørere i kystbyen Izmir. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

Under hele valgkampen har ja-sidens ledere hevdet at nei-folk står på samme side som kuppmakere, PKK og gülenister, som i myndighetenes øyne er terrorister og forrædere.

HAYIR-kampanjen: Denne mannen utstyrt med ropert gikk rundt i Istanbul i helgen for å overtale dem han traff om å stemme Nei. Foto: Sidsel Wold / NRK

Mens vi sitter inne i nei-bussen dundrer musikken ut fra ja-høyttalerne. Refrenget "Recep Tayyip Erdogaaaaaan" ljomer utover plassen. Sangen hyller presidenten mens videoskjermen viser bilder av ham foran et blafrende tyrkisk flagg.

– Nei-kampanjen har vært utsatt for angrep og trakassering, så hvordan er det her? spør jeg og peker mot de høylytte ja-bussene ti meter unna.

– Vi har ingen problemer her. Vi deler på tiden. De bruker sine høyttalere i 30 minutter. Deretter er det vår halvtime.

Les også: Tyrkias folkeavstemning blir en thriller

Celik er optimist og tror nei-siden kommer til å vinne. Men han ønsker ikke å bli tatt bilde av. For bak smilene i nei-leiren ligger en frykt for hva som kan skje om deres side taper.

PROPAGANDAFILM? Samtidig med at president Erdogan dro i gang valgkampen, hadde filmen om hans liv og vei til toppen premiere. Nei-siden mener filmen Reis (Leder) brukes som politisk propaganda. Men hovedrolleinnehaver Reha Beyoglu sier premieredatoen ble valgt for å glede president Erdogan på hans fødselsdag 26. februar i år. Foto: MURAD SEZER / Reuters