– Al-Qaida har bygget seg opp i det skjulte

Noen av verdens fremste Al-Qaida-forskere er på et lukket seminar i Oslo i forbindelse med at det i år er 30 år siden Al-Qaida ble etablert.

Al-Qaida har hele tiden vært en svært lukket organisasjon og forskerne er overrasket over hvor lite verden vet om organisasjonen.

– Årsaken er at Al-Qaida er en organisasjon som det har vært vanskelig å studere og det har vært vanskelig å få kilder inne i organisasjonen. Det er først de to-tre siste årene at forskere har fått tilgang på dokumenter fra innersiden, sier forfatter og forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Anne Stenersen, til NRK.

Hun er initiativtager til seminaret i Oslo.

SKIFTET KURS: Forsker Anne Stenersen ved Forsvarets Forskningsinstitutt, FFI, tror at Al-Qaida har skiftet fokus. Foto: Sigurd Falkenberg Mikkelsen / NRK

Les mer: Al Qaida må ikke undervurderes

Frykter nye terroraksjoner

Den såkalte Islamske staten, IS, har blitt kastet ut av den irakiske storbyen Mosul og blitt presset tilbake flere steder i Irak og Syria. Syriske styrker er nå i ferd med å bryte omringningen av byen Deir ez-Zor som har vært omringet av IS i flere år.

Al-Qaida har de siste årene vært overskygget av terrororganisasjonen IS.

– Mange forskere tror at Al-Qaida har ligget på vent og at de har bygget seg opp i det skjulte. Det store spørsmålet er hva som som skjer når IS etterhvert forsvinner, noe det ser ut til at kommer til å skje ganske snart, sier Stenersen.

Flere forskere tror at Al-Qaida kan gjennomføre nye terrorangrep. Nettverket har stått bak noen av de verste terroraksjonene verden har sett. Flere av angrepene har vært rettet mot amerikanske mål.

World Trade Center i New York og Pentagon i Washington D.C. 11. september 2001. Nærmere 3000 døde.

Angrepene ved de amerikanske ambassadene i Nairobi i Kenya og Dar-es-Salaam i Tanzania i 1998. 224 mennesker døde.

Imamen som utpekes som hjernen bak terrorangrepene i Barcelona og Cambrils i sommer skal også ha hatt tilknytning til Al-Qaida.

JEMEN: Al-Qaida har etablert seg i blant annet Jemen, der mange har blitt skadd i drept i luftangrep de siste årene. Foto: Khaled Abdullah / Reuters

– Har skiftet fokus

Andre forskere tror Al-Qaida kan ha lagt om kursen:

– Jeg tror at Al-Qaida har skiftet fous de siste årene. Grunnen er at jeg kjenner Al-Qaidas historie, sier Stenersen.

Hun sier at Al-Qaida alltid har vært veldig tilpasningsdyktige og tilpasset seg den politiske situasjonen i verden.

Nettverket begynte som en lokal opprørsgruppe som kjempet mot Sovjetunionen i Afghanistan under ledelse av Osama bin Laden på 1980-tallet.

Målet har hele tida har vært å få en islamsk revolusjon i den arabiske verden.

– Internasjonal terrorisme har vært et middel for å nå dette målet, men de har prioritert det ulikt til ulike tider, sier Stenersen.

Støtter opprørsgrupper

Al-Qaida har de siste årene konsentrert seg om Midtøsten og støttet opprørsgrupper i Jemen, Syria og flere land i Nord-Afrika, ifølge forskerne.

JEMEN: Al-Qaida har etablert seg i blant annet Jemen, der mange har blitt skadd i drept i luftangrep de siste årene. Foto: Khaled Abdullah / Reuters

– De har fått en oppblomstring etter den såkalte arabiske våren som førte til mye kaos og borgerkriger, sier Stenersen.

Hun sier at det er vanskelig å vite nøyaktig hvem de samabeider med. Mange steder kaller de seg ikke lenger Al-Qaida. De støtter indirekte andre grupper som har religiøse navn med god klang i flere muslimske land.

– Det kan bety at man vil se mindre internasjonal terrorisme fra Al-Qaida, samtidig som terrortrusselen absolutt ikke skal avskrives, sier Stenersen.

Hun legger til at det ikke skal mange personer til for å gjennomføre et terrorangrep.