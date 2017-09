Stort nederlag for IS i Syria

Gjentatte ganger har det kommet krav til den syriske ledelsen at innbyggerne i byen Deir ez-Zor må reddes fra IS.

Det har ikke vært mulig for landets styrker å gjennomføre en slik operasjon, før nå.

Styrker fra hæren støttet av militser og russiske fly har i de siste ukene nærmet seg Deir ez-Zor.

Bildet fra 2014 viser at det allerede da var omfattende ødeleggelser i Deir ez-Zor. Nå er store deler av byen med nesten 100.000 sivile ødelagt. Foto: KHALIL ASHAWI / Reuters

Meldinger mandag ettermiddag tyder på at beleiringen er brutt, men de offisielle meldingene sier at spydspissen fra hæren er tre kilometer unna bygrensen.

– Forsvarslinjene til IS vest for Deir ez-Zor har kollapset flere ganger, det har gjort det mulig for regjeringshæren å bevege seg raskt framover, sier en militær kilde til nyhetsbyrået AFP.

– Beleiringen vil bli brutt innen timer, sier kilden videre.

Situasjonsbildet fra Deir ez-Zor mandag kveld fra Liveuamap viser stor aktivitet, og at styrker fra regjeringshæren allerede nå kan ha brutt beleiringen. Foto: LiveUAmap

Hurtig fremrykning

Deir ez-Zor har ikke vært tilgjengelig med annet en fly, og så helikoptre fra tidlig i den syriske borgerkrigen.

Etter at IS rykket vestover og tok byen Palmyra, ble en mulig redningsaksjon ekstra vanskelig.

Nå er situasjonen annerledes.

Stillbilde fra en russisk våpenvideo viser et angrep mot det som skal være en IS-stilling i Deir ez-Zor provinsen for to dager siden. De russiske flystyrkene har gjennomført mange angrep for å bryte forsvarslinjene til IS. Foto: REUTERS TV / Reuters

IS hovedstaden Raqqa nord for Deir ez-Zor er nesten befridd, og Palmyra er nå sikret.

Det har gitt handlingsrom for den syriske regjeringshæren og de mange utenlandske militsene som støtter president Assad.

Fremrykningen har vært hurtig, og etter at Deir ez-Zor og Raqqa faller, noe som virker helt sikkert, vil IS bare ha kontrollen over noen få byer langs elven Eufrat sørøst i landet.

Deir ez-Zor ønsker dere velkommen, står det på veiskiltet. Bildet ble tatt på mandag og skal vise styrker fra den syriske regjeringshæren. Foto: Uncredited / AP

Sett på som helter

Forsvarerne i Deir ez-Zor har blitt sett på som helter.

Under særdeles vanskelige forhold har de stått imot utallige angrep.

De har hele tiden vært skilt vekk fra resten av Syria.

Ingen har fått større heltestatus enn generalen Issam Zahreddine som fløy inn i byen i oktober 2013 og tok over kommandoen da det så helt håpløst ut.

Issam Zahreddine har blitt såret flere ganger, og han skal være særdeles populær blant soldatene i byen.

Han er kanskje ikke mors beste barn. EU har satt han på sine sanksjonslister.