Forrige uke begynte livet hennes å rakne. Tirsdag fikk hun sparken som foreleser på begge universitetene hun har undervist i drama og skuespill i mer enn ti år.

– Jeg fikk sjokk, for jeg aner ikke hvorfor jeg ble sagt opp. Og fordi vi har unntakstilstand i Tyrkia kan vi ikke kreve noen begrunnelse fra myndighetene. Så jeg er både trist og sint, sier kvinnen med det kortklipte rødfargede håret.

Oppsigelser i Ankara

Selv har hun en annen jobb i tillegg, og tenker derfor mest på akademikerne som mistet sin eneste jobb forrige uke: da fikk 330 universitetsansatte sparken av myndighetene.

Siden det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia i fjor sommer har nemlig president Erdogan slått hardt til mot deler av det tyrkiske sivilsamfunnet:

Rundt 100.000 mennesker, deriblant lærere, politi, advokater og akademikere har mistet jobben siden juli 2016, ifølge BBC

21.000 lærere har mistet lisensen ved private læresteder

Tyrkiske journalister mener ytringsfriheten i landet aldri har hatt verre kår

PRESIDENT: Recep Tayyip Erdogan utenfor parlamentet i Ankara noen dager etter det mislykkede kuppforsøket. Foto: STF / Ap

Fratatt alle akademiske titler

En av dem som har mistet jobben er professor i teatervitenskap ved Univeristetet i Ankara, Beliz Gucbilmez.

– Ingen penger kommer inn på kontoen lenger. Passet mitt er ikke gyldig mer. Jeg er fratatt alle mine akademiske titler, forteller Gucbilmez.

For ett år tilbake undertegnet professoren og tusenvis av andre akademikere et opprop for fred. Underskriftskampanjen var et krav om at krigen mellom tyrkiske myndigheter og den kurdiske PKK-militsen stanses.

PROTEST: Akademikere legger ut kappene sine i Universitetet i Ankara. De protesterer mot at professorer og andre vitenskapelig ansatte fikk sparken 7. februar. Foto: ADEM ALTAN / AFP

De fleste som undertegnet oppropet har fått sparken nå, sier professor Gucbilmez til NRK.

– Hvem underviser dem i ditt sted?

– Ingen. Studentene er opprørte fordi de ikke får noen ordentlig undervisning.

Nå går dagene til å forberede en kamp i rettssystemet for å få pensjonsrettigheter og jobben tilbake.

– Men det kan ta ti år, sukker hun.

Myndighetene sier på sin side at oppsigelsene kun rammer folk som er tilknyttet terrorgrupper eller bevegelsen som de hevder sto bak kuppforsøket – gulen-bevegelsen (se faktaboks).

Fakta om Fethullah Gülen Ekspandér faktaboks * Født 27. april 1941 i Korucuk i Tyrkia. * Forfatter, predikant, pedagog og tidligere imam. * Grunnlegger av den religiøse og sosiale bevegelsen Gülen-bevegelsen på 1970-tallet. Den står for en moderat tolkning av islam og har et verdensomspennende nettverk. * En millionstor tilhengerskare i Tyrkia. I mai ble bevegelsen, som er mer kjent under navnet Hizmet, satt på myndighetenes terrorliste. * Gülen lever nå i selvpålagt eksil i Pennsylvania i USA. Det har han gjort siden 1999. * Er av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan anklaget for å stå bak militærkuppet 15. juli, som har kostet 232 mennesker livet. Det avviser Gülen, som fordømmer kuppforsøket. * Var tidligere en av Erdogans allierte, men er nå presidentens erkefiende etter at Gülen-bevegelsen anklaget Erdogans nærmeste for korrupsjon i mediene i 2013. Erdogan så på dette som å bli dolket i ryggen og året etter slo han hardt ned på bevegelsen. * Var på TIME Magazines liste over de 100 mest innflytelsesrike personene i verden i 2013. (Kilder: NTB og NRK)

Selvsensur

For Selen Birkiye betyr den nye situasjonen i hjemlandet at hun ser seg nødt til å si opp jobben hun har hatt i 27 år, hos Istanbul statsteater.

– Jeg må si opp, sier hun trist, men bestemt.

Dramaturgen mener myndighetene kontrollerer alle institusjoner nå.

Om hun skulle fortsette å sette opp teaterstykker måtte hun ha drevet med selvsensur, hevder hun. Og da kan det være det samme.

– Det akademiske livet dør sakte.

Regnbueflagget

Hun setter seg ned i administrasjonen.

– Her er skrivebordet mitt, begynner hun, før hun retter seg selv:

– Dette var skrivebordet mitt.

Et regnbueflagg henger fra bordet. Birkiya tror det var støtten til LGBT-miljøet som felte henne. Hun hadde ikke skrevet under på oppropet om fred i sørøst-Tyrkia.

Teateret hun har elsket over alt i verden er nå hennes fortid.