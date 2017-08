Utenfor bygningen i Berlin der dagens krisemøte om dieselbilens framtid ble holdt, hadde tyske miljøvernere tatt oppstilling med bannere, plakater og ansiktsmasker. Tysk Greenpeace hadde klatret opp på fasaden og hengt opp store bannere.

HOST HOST: Tyske miljøvernere demonstrerte før toppmøtet om dieselbiler i Berlin. Banneret lyder: «Host! Vi har et problem». Foto: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Slapp mekanisk ombygging

Inne i bygningen ble partene enige om å kutt NOx-utslippene med 25–30 prosent.

Det skal oppnås ved å sende 5,3 millioner biler på verksted, nesten halvparten av dem fra Volkswagen, for oppgradering av programvare. Dette gjelder biler laget etter 2009, som har teknologi som kamuflerer forurensende utslipp.

Dermed slapp bilindustrien unna mer kostbare mekaniske ombygginger.

I tillegg skal eiere av eldre dieselbiler lokkes med gode tilbud på utskifting av bilene. Det skal også settes av penger til miljøtiltak.

Planen ble omforent i et møte mellom flere tyske statsråder og toppsjefene fra Volkswagen, BMW, Opel, Porsche, Audi, Mercedes og Ford.

– Lite ambisiøst

Miljøbevegelsen mener bilindustrien slipper for lett unna, og lover å jobbe videre for dieselforbud i tyske byer og utfasing av alle fossilbiler.

Ingrid Skjoldvær leder Natur og ungdom. Foto: Amanda Iversen Orlich

Ingrid Skjoldvær i Natur og ungdom mener at det er bra at bilindustrien tar grep, men hun mener tiltakene er for lite ambisiøse.

– Ingen fossilbiler er med på å redde miljøet. Vi ønsker å fase dem ut innen 2020, sier hun til NRK.

– Gjør ikke diesel ren

Heller ikke tyske miljøaktivister er fornøyd. De mener tiltakene er for puslete og kommer for sent.

– Dette er verken en langsiktig løsning på luftforurensingskrisen, ei heller vil det gjøre diesel ren, sier Greg Archer i lobbygruppen Transport og miljø.

Representanter for tyske Greenpeace viser til at minst halvparten av bilene som skal oppgraderes, allerede har fått tilbud om oppdatering etter at utslippsjukset ble avslørt.

Juks i 18 bilmerker

Det var i september 2015 at det ble kjent at Volkswagen hadde installert programvare i dieselbiler som viste lavere utslipp under tester. Etter hvert kom det fram at utslippsjukset gjaldt hele 18 bilmerker. Bilene kan ha forurenset 40 ganger mer enn tillatt.

LOVET BOT OG BEDRING: Bilindustrien håper dagens tiltak skal stoppe planer om dieselforbud i tyske byer. F.v.: Harald Krüger (BMW), Dieter Zetsche (Daimler) og Matthias Müller (Volkswagen) på onsdagens møte i Berlin med flere regjeringsmedlemmer. Foto: Axel Schmidt / AP

Tyske myndigheter vurderer å forby eldre dieselbiler å kjøre i sentrum av sterkt forurensede byer.

Et annet og dyrere forslag er å tvinge bilprodusentene til å redusere NOx-utslippene dramatisk allerede i år.

Hett tema i valgkampen

828.000 mennesker arbeider i tysk bilindustri. Industriarbeidsplasser og miljø er sentrale tema for den pågående valgkampen foran valget i september.

Forbundskansler Angela Merkel sa tidligere i uka at bilindustrien har strategisk betydning, og advarte mot «demonisering» av dieselmotoren.

Bilindustrien i flere år investert tungt i produksjon av dieselmotorer med lavere utslipp av det miljøskadelige CO₂. Problemet er at slike motorer slipper ut mer helseskadelig NOx.

Les også: Snart kjører annenhver nye norske bil fossilfritt