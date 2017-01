– Kun hver andre nye bil i 2017 blir en ren fossilbil

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) spår i en rykende fersk prognose over nybilsalget for 2017 at det vil bli solgt 152.400 nye biler i Norge i år, melder bransjenettstedet Bilnytt.

– Av disse antar vi at 50 prosent vil være elektriske, ladbare hybrider eller hybrider, mens de øvrige vil ha tradisjonell bensin- eller dieselmotor, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV.

Han sier til NRK at vi ser en fortsettelse av trenden fra 2016, og at deler av forklaringen er at flere elbiler trolig vil selge godt på grunn av oppgraderinger og lenger rekkevidde.

I tillegg kommer det flere ladbare hybrider.

I 2016 ble det solgt 154.603 biler her i landet, noe som er det høyeste som noensinne er registrert.

Prognosen for i år tyder på at det også i år blir solgt langt flere biler enn det som har vært vanlig de siste tiårene.

Fra 2009 frem til i fjor ble det solgt flere biler hver eneste år, viser tallene.

– Norge eneste i verden

– Av de ti mest kjøpte bilmodellene i fjor, var det bare en tradisjonell fossilbil. Slik er det ingen andre steder i verden, sier OFV-direktøren.

Tall for bilsalget i 2016 viser at det gjennomsnittlige utslippet fra nye personbiler endte på 93 gram pr. kilometer.

Det er 7 gram lavere enn for året før, og nedgangen ventes å fortsette i løpet av våren 2017.

Færre elbiler til tross for økt bilsalg

– Vi spår ny rekord i antall nye elbiler i 2017, mellom 37500–40000, sier Christina Bu i Elbilforeningen. Årsaken er at det kommer oppgraderte versjoner av eksisterende biler med lenger rekkevidde, og helt nye Opel Ampera-e, sier hun. Elbilforeningen regner med en elbilandel på 25 prosent av solgte personbiler. Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Det ble solgt 24 245 nye nullutslipp personbiler i 2016, noe som var en nedgang på 1543 biler sammenlignet med året før. Samtidig ble det solgt 2,6 prosent flere biler enn året før.

Av nullutslippsbilene var det 23 hydrogenbiler.

Tall fra OFV viser at:

31,5 prosent av alle nyregistrerte personbiler registrert i 2016 hadde dieselmotor, mens andelen i 2015 var 41,5 prosent.

Andelen nye personbiler med bensinmotor var 29 prosent.

Hver fjerde nye personbil hadde hybrid drift.

4 av 10 nye biler hadde firehjulsdrift

Christina Bu i Elbilforeningen sier til NRK at markedsandelen for elbiler for første gang på mange år sank i 2016.

– Årsaken er sammensatte, blant annet at det ikke kom så mange nyheter på elbilfronten. Til sammenligning kom det mange nye ladbare hybrider, sier hun.

– Jeg tror også at det absolutt henger sammen med at det er skapt usikkerhet om elbilfordelene i årene fremover, sier Bu.