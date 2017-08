Krisemøte om dieselbilens fremtid i Berlin

I dag avholdes et krisemøte i Berlin om dieselbilens fremtid, etter flere skandaler for noen av Tysklands største bilprodusenter.

Både Volkswagen og Porsche har installert programvarer for å pynte på utslippstallene til sine biler, mens den tyske avisen Spiegel forrige måned avslørte at flere store bilprodusenter har samarbeidet om teknisk utvikling for å jukse med dataene.

På møtet i dag ønsker tyske politikere å legge press på den mektige bilindustrien for å minske dieselbilenes utslipp og samtidig få fart på elbilproduksjonen.

Tyske myndigheter har funnet programvarer i biler fra flere tyske bilprodusenter, installert for å manipulere bilenes utslippstall. Foto: Patrick Pleul / AFP

Få elbiler på tyske veier

Tyskland henger nemlig langt etter på salg av elbiler, til tross for at Angela Merkel i 2011 lanserte et mål om at én million elbiler skulle kjøre på tyske veier innen 2020. I 2017 er tallet fortsatt under 100.000, som vil si at langt under én prosent av befolkningen eier en elbil.

Til sammenligning kjører 135.000 nordmenn en elektrisk bil.

Den tyske befolkningen har uttrykt at de synes bilene er for dyre og at det er for få lademuligheter. Det er også stor motvilje i den tyske bilindustrien mot et forbud mot produksjon av diesel- og bensinbiler, slik Storbritannia og Frankrike har besluttet å innføre innen år 2040.

Bilindustrien i Tyskland genererer over 800.000 arbeidsplasser, noe som er en av årsakene til at tyske bilprodusenter er kritiske til dieselforbud. Foto: Philippe Desmazes / AFP

Krever tiltak fra bilindustrien

Den tyske transportministeren Alexander Dorbrindt sa i dag at bilindustrien har styrt seg inn på et vanskelig terreng.

– Det er forferdelig at biler laget i Tyskland har blitt dratt inn i en slik situasjon, sa han i et intervju med Passauer Neue Presse ifølge AFP.

Han skal også ha sagt at han forventer et passende forslag fra industrien for å fikse situasjonen. Angela Merkel selv legger seg på en mer nøytral linje i kritikken.

– Bilindustrien er strategisk viktig. Den må være sterk og innovativ, men også ærlig. Så vi må kritisere det som trenger å kritiseres, men også erkjenne industriens strategiske betydning i Tyskland, sa hennes talsmann Ulrike Demmer på mandag.

Flere opposisjonspolitikere har anklaget den tyske regjeringen for å ha et for nært forhold til bilindustrien.

– Med rikskansleren i spissen, sa tidligere energiminister Juergen Trittin ifølge AFP.