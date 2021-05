27 millioner i ekstrem fattigdom: – Vi lever nå i sultens Brasil

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I et fattig område her i Rio de Janeiro er Jose Santos og hans familie uten en matbit i huset.

– Her ser dere hva som er i kjøleskapet – bare vann, sier familiefaren, i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

Jose Santos har mistet jobben på grunn av koronapandemien, og familien har vært uten økonomisk støtte siden nyttår. De er nå helt avhengige av matutdeling fra frivillige organisasjoner.

Jose Santos i Rio viser frem et tomt kjøleskap. Han og familien har vært uten inntekt siden nyttår. Foto: Reuters TV

Da pandemien rammet Brasil i fjor vår innførte myndighetene en omfattende nødhjelp. Den ga mer enn 60 millioner brasilianere en utbetaling på 600 reais (drøyt 900 kroner) i måneden. Det reddet trolig landet fra en sosial katastrofe.

Men etter at denne ordningen falt bort ved nyttår, er millioner av brasilianere rammet av sult og fattigdom.

Tredoblet fattigdom

Fra august i fjor til februar i år økte tallet på ekstremt fattige i Brasil fra 9,5 til 27 millioner. Det viser en rapport fra den kjente Getulio Vargas-stiftelsen i Rio de Janeiro.

FNs grense for ekstrem fattigdom er 1,90 dollar (cirka 16 kroner) per dag, og 13 prosent av Brasils befolkning er nå i denne gruppen.

Titusener av frivillige organisasjoner er i sving for å skaffe mat til hardt koronarammede brasilianere. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

– Dette er det høyeste tallet på fattige siden 2012, sier økonomen Marcelo Nery i Stiftelsen Getulio Vargas til storavisen O Globo.

Brasils regjering har nå startet en ny støtteordning for den fattigste delen av befolkningen.

Men ordningen er langt mindre omfattende enn i fjor. Den gjennomsnittlige utbetalingen er redusert til 250 reais (380 kroner) i måneden, og tallet på mottakere langt lavere.

Ifølge kritikerne er utbetalingene for små til å sikre mat på bordet til de fattigste.

Fattige i Brasils største by, São Paulo, samlet på en fotballbane der det er utdeling av mat. Foto: CARLA CARNIEL / Reuters

– Sultens Brasil

Noen hundre av de fattigste i São Paulo er samlet på en fotballbane i byen. Der får de utdelt store poser med de meste nødvendige matvarene. Slike utdelinger har pågått under hele pandemien, men de siste månedene har tallet på fremmøtte eksplodert:

– Jeg er svært takknemlig for denne maten, sier Iriam Castro, som bor i en av favelaene i byen.

– Favelaer over hele Brasil er rammet av sult og nød, sier Gilson Rodrigues i «Favelaenes G10». Foto: Reuters TV

– Gud være lovet, for dette trenger jeg. Jeg er enke, og det er ingen som hjelper meg. Jeg har ingen ting, sier den eldre kvinnen til Reuters.

Det er «Favelaenes G10», et samarbeid mellom 10 av Brasils største fattigkvartaler, som står for matutdelingen. Lederen for gruppen, Gilson Rodrigues, beskriver situasjonen slik:

– Vi lever nå i sultens Brasil. Det er en situasjon der én del av befolkningen jobber fra sitt hjemmekontor, og en annen del sitter hjemme og sulter, sier han.

– Favelaer over hele Brasil er rammet. Det er 6000 slike områder med 14 millioner mennesker som lever adskilt fra resten av samfunnet og er overlatt til seg selv, sier Gilson Rodrigues i «Favelaenes G10».