Brasil vil kneble koronaen med «megaferie»

– Det er bare en måte å beseire denne pandemien på: Å følge smitterådene og å la seg vaksinere, sier sykehusdirektør Rosangela Frossard til NRK.

Hun leder et av de største vaksinesentrene her i Rio de Janeiro.

Men vaksineringen går tregt. Mindre enn 3 prosent av Brasils befolkning er hittil blitt fullvaksinert mot covid-19.

Samtidig har koronatallene eksplodert den siste tiden. Den siste uka har mer enn 20.000 mennesker dødd av covid-19. Og det samlende tallet på ofre er rundt 330.000, ifølge nettstedet Worldometer.

Det er en krevende påske for sykehusdirektør Rosangela Frossard i Rio. Foto: Arnt Stefansen / NRK

De to største delstatene, São Paulo og Rio de Janeiro, er nedstengt. Og det er innført en såkalt «megaferie» på 10 dager nå i påsken. Hensikten er et folk skal holde seg hjemme.

– Vi vil jobbe

Men mer enn 40 prosent av Brasils arbeidstakere er såkalte «autônomos» – selvstendige. Og de tjener kun penger når de er ute og jobber.

Noen hundre av dem deltok sist helg i en demonstrasjon ved Copacabana-stranda her i Rio de Janeiro, med slagord som «Nei til nedstengning!» og «Vi vil jobbe!».

Mange av deltakerne var gate- og strandselgere som arbeider i de normalt populære turistområdene:

– Til vanlig har jeg mange kunder, som kjøper kokosvann, brus og øl, eller tar en drink, sier Leandro Bruno til NRK.

– Men nå er alle hjemme på grunn av pandemien. Hva skal våre familier leve av? spør han fortvilet.

Brasilianere uten fast jobb demonstrerer mot nedstengningen i Rio de Janeiro. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Kø overalt

Den voldsomme smitteøkingen har overbelastet sykehusene over hele Brasil. Mer enn 6000 mennesker står nå på venteliste til landets intensivavdelinger, ifølge Jornal Nacional – den brasilianske Dagsrevyen.

Legene er utslitte, og fortvilet over situasjonen:

– Det er kø på nesten alle intensivavdelinger, sier Flavia Machado til nyhetsbyrået Reuters.

Hun er lege ved et av de største sykehusene i São Paulo.

– For oss helsearbeidere er det et fryktelig stress å vite at vi ikke kan hjelpe alle som trenger oss. Når vi er ferdig med en pasient venter det alltid mange nye. Og slik er det over hele Brasil, sier hun.

Smitteksperten Alexandre Barbosa frykter at Brasil kan ha en halv million koronadøde innen utgangen av året. Foto: NRK via WhatsApp

Hvert tredje koronadødsfall i verden skjer nå i Brasil. Den kjente smittelegen Alexandre Barbosa frykter at det samlede tallet på døde vil stige til en halv million innen utgangen av året:

– Og det er ikke usannsynlig at landet vil passere USA før pandemien er over, og ha flest døde i verden, sier legen.

Tragisk påske

Med sine mer enn 100 millioner tilhengere av den romersk-katolske kirke er Brasil verdens mest folkerike katolske land. Men når NRK avlegger et besøk i Cathedral Metropolitana, Rios mektige domkirke, er det helt tomt:

– Dette må være den verste påsken vi brasilianere har opplevd, sier presten Arnaldo Rodrigues.

- Tragedien har brakt oss nærmere hverandre, selv om vi er tvunget til holde større avstand, sier pater Arnaldo Rodrigues. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– I påsken i fjor var det også pandemi, og alle kirkens arrangementer måtte avlyses. Men nå dør langt flere mennesker, en rekke mutantvirus sprer seg, og folk er svært redde for å bli syke, sier han.

Etter mange år med frafall, søker nå mange trøst og støtte i den katolske kirken. Og pandemien har fått frem mye godt i menneskene, sier presten:

– Selv om vi er tvunget til å holde mer avstand, så har tragedien brakt oss nærmere hverandre.

– Jeg har sett mye medmenneskelighet og hjelpsomhet under denne krisa. Og jeg håper vi vil ta med oss dette inn i hverdagen etter pandemien, sier Rodrigues.