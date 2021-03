Brasils koronapandemi – «en global trussel»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På promenaden langs den berømte Copacabana-stranda er det mye folk, selv om Rio de Janeiros ordfører har innført noen av de strengeste smittetiltakene under hele pandemien.

For første gang er det innført nattlig utgangsforbud i byen, og samtlige barer og restauranter langs strendene er stengt, til stor fortvilelse for dem som jobber der:

– Jeg synes det er en uklok beslutning, sier den 42 år gamle servitøren Eugenio da Silva til NRK.

– På dette spisestedet har vi strenge smitteverntiltak, med avstand mellom bordene. Det er ikke vi som har skylden for at smitten har eksplodert de siste ukene.

– Jeg må betale prisen for at andre er uforsiktige, sier den nå arbeidsløse servitøren Eugenio da Silva i Rio. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Jeg står nå uten inntekt, med en familie å forsørge. Og jeg aner ikke hvordan vi skal klare oss, sier han.

Mer enn ett år etter at koronaviruset kom til Brasil eksploderer smitten på ny. Og det er ikke vanskelig å få øye på årsakene.

Tett i tett

Sommermånedene januar og februar er den viktigste ferietiden i Brasil. Og folk har latt sikkerhet være sikkerhet, og stimlet sammen på strender og andre hyggelige møtesteder.

De siste dagene har tallet på koronadøde vært de høyeste under hele pandemien. Dødstallet har økt med 30 prosent på to uker, og gjennomsnittet er nå mer enn 1.420 i døgnet.

Den berømte professoren i nevrovitenskap, Miguel Nicolelis kommenterer dette slik:

– Forestill deg at du slår på TV-en og får høre at fem store passasjerfly med til sammen 1.500 passasjerer har styrtet her i Brasil, sier han til CNN.

Det har vært dårlig med sosial avstand her i Brasil i feriemånedene januar og februar. Her fra Ipanema-stranda i Rio. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

– Tenk deg hvilken enorm oppsikt det ville vekke. Nå dør omtrent så mange hver dag av covid-19, og likevel fortsetter store deler av befolkningen å bryte smittereglene.

Og han kommer med følgende spark til sine landsmenn:

– Jeg beklager å måtte si at Brasil synes å være verdensmester på dette området. Dette ustoppelige behovet til å hygge seg synes å være viktigere enn alt annet, sier den kjente eksperten.

Men han gir også landets president Jair Bolsonaro har en stor del av skylden for problemene.

– Folket vil jobbe

Brasils president har bagatellisert koronapandemien helt fra starten av. I mars i fjor kalte han den «en liten influensa». Og han lovet at den snart ville forsvinne. Han har også protestert åpent mot det offentlige smittevernet ved å opptre uten munnbind i store forsamlinger.

Torsdag i denne uken kom han med et nytt kraftig angrep på smittetiltakene:

– Hvor lenge skal vi gråte? Vi må løse problemene. Vi må droppe denne politikken med å stenge ned alt, sa presidenten på et møte med sine tilhengere i delstaten Minas Gerais.

– Vi må droppe denne politikken med å stenge ned alt, sier president Jair Bolsonaro. Foto: EVARISTO SA / AFP

– Folket vil jobbe. Og det er folket vi må lytte til. Vi skal bekjempe viruset. Men ikke med uvitenhet og dumhet, sa president Jair Bolsonaro.

Samtidig får landets ledelse hard kritikk for mangelen på vaksiner her i Brasil:

– Det var en fullstendig mangel på organisering i Helsedepartementet, sier smittelegen Alexandre Barbosa. Landets regjering greide ikke å skaffe seg avtaler med de viktigste vaksinekandidatene.

– Til nå har bare drøyt 3,5 prosent av Brasils befolkning fått den første dosen, sier smitteeksperten til NRK.

«Global trussel»

Den voldsomme smitteøkingen her i Brasil har ført til akutt mangel på intensivplasser ved sykehusene. I 17 av de 27 delstatene er belegget på mellom 80 og 100 prosent, og landets største avis O Globo advarer mot «nasjonal kollaps i helsevesenet».

– Det som skjer i Brasil åpner døra for nye mutasjoner, sier den berømte legen og forskeren Miguel Nicolelis. Foto: PAULO WHITAKER / Reuters

En viktig grunn til denne frykten er mutantviruset P. 1, som oppsto i Amazonas og nå har spredd seg til store deler av landet.

«Dette er også en global trussel», skriver o Globo, og viser til oppslag i internasjonale storaviser som New York Times og britiske Guardian:

I et intervju med The Guardian sier professor i nevrovitenskap, Miguel Nicolelis:

– Hva hjelper det å bekjempe pandemien i Europa og USA hvis Brasil fortsetter å være et fruktbart terreng for viruset?

– Hvis man tillater at viruset sprer seg til nivåer som de vi ser nå, åpner man døra for at det skjer nye mutasjoner.

– Og de kan bli enda mer dødelige enn de vi har sett til nå, sier professoren til The Guardian.