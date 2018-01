16-åring i israelsk fengsel er blitt et palestinsk symbol

Hun er blitt et stort palestinsk symbol, jenta med de blonde krøllene hvis ansikt pryder plakatene som bæres gjennom landsbyen Nabih Salehs gater.

Det er en støttedemonstrasjon for henne her i helgen, og innbyggerne i landsbyen på okkuperte Vestbredden får følge av palestinske politikere og medlemmer av fredsbevegelsen i Israel.

Selv sitter Ahed Tamimi (16) i fengsel i Israel, blant annet tiltalt for vold mot en israelsk soldat.

Hun vil bli stilt for militærrett og risikerer flere år i fengsel.

– Jeg er stolt over Ahed som et symbol på ikkevoldelig motstand, som symbol på den nye generasjonen som vil lede vår kamp inntil vi får slutt på okkupasjonen, sier Aheds far Bassem Tamimi, der han går gjennom gatene med demonstrantene.

Palestinske politikere og medlemmer av fredsbevegelsen i Israel har engasjert seg i saken til Ahed Tamimi, og deltok under støttedemonstrasjonene i hjemlandsbyen. Foto: George Kurian / NRK

Video gikk verden rundt

Videoen av Ahed som slo og sparket to tungt bevæpnede israelske soldater gikk verden rundt i forrige måned. Soldatene stod inne på gårdsplassen til Aheds familie i Nabih Saleh etter protester mot at president Trump hadde erklært Jerusalem som hovedstad i Israel.

Urix forklarer: Derfor er Jerusalem så hellig og viktig

Moren filmet hendelsen og la videoen ut på Facebook.

Ahed Tamimi (16) ble fremstilt for en israelsk militær domstol 28. desember 2017. Fengslingen har ført til internasjonale støttedemonstrasjoner, med krav om at Ahed må frigis. Foto: Ahmad Gharabli / AFP



Tre dager senere ble Ahed arrestert, hentet midt på natten av israelske soldater. Kusinen Nour Tamimi (20) som også var i videoen, ble også pågrepet. Aheds mor ble arrestert neste dag.

I en uttalelse sier den israelske hæren at Ahed Tamimi deltok i voldelige protester og at hun forsøkte å hindre soldatene i å gjøre oppdraget sitt.

Kan bli lang tid i fengsel

16-åringen har til sammen 12 tiltaler mot seg, blant annet å slå en soldat, å oppfordre til vold, og steinkasting.

Ahed Tamimi har 12 tiltaler mot seg. Foto: Ahmad Gharabli / AFP

Foto: George Kurian / NRK

Tiltalene er fordelt på fem ulike hendelser, noen fra flere år tilbake, ifølge den israelske menneskerettighetsadvokaten Gaby Lasky, Aheds forsvarer.

– Til sammen kan det bli en veldig lang tid i fengsel, og det er trolig det påtalemyndigheten vil gjøre med henne, sier Lasky.

Lasky mener videoen – ikke Aheds handlinger – er årsaken til arrestasjonen og tiltalene.

– Først etter at noen i Israel følte at Ahed ydmyket soldatene, ble hun arrest, sier hun.

– Selv hvis du ser på dette som en voldshandling, må du se på årsaken, eller det som skjedde før. Et 16-årig barn som lever under okkupasjon, etter at en fetter er blitt skutt i hodet, skriker mot soldater og slår dem med sine egne hender, sier hun.

Kusinens historie

Nour Tamimi, den andre jenta i videoen og Aheds kusine, er blitt løslatt, men venter på rettssaken, der hun er tiltalt for å oppfordre til vold.

En gutt klatrer opp for å få det palestinske flagget til vaie over Nabih Saleh. Foto: George Kurian / NRK

Hun sier at like før videoen ble filmet, hadde Ahed og hun hørt at Mohammed Tamimi (15), en slektning som bor i samme landsby, var blitt skutt av israelske soldater med gummikuler.

– Noen av guttene kastet steiner. Jeg stod på en mur, og soldaten skjøt på meg. Kulen gikk inn her og inn i hodet, sier Mohammed og peker mot ansiktet.

Han ble fraktet til sykehus. Nå er han utskrevet, men hodet og ansiktet har synlige skader.

Mohammed Tamimi (15) har synlige skader etter skuddet som traff ham i ansiktet. Aheds kusine Nour Tamimi (20) var til stede da de israelske soldatene kom til Aheds hus, hun ble også arrestert, men løslatt til forskjell fra kusinen. Foto: George Kurian / NRK

– Vi ble opprørte da vi hørte om dette. Vi visste ikke hva vi skulle gjøre, sier Nour Tamimi.

– Vi skrek mot soldatene og sa til dem at de måtte dra. Hva vil dere med barnet, dere drepte ham nesten, sa vi. Vi forsøkte å dytte dem fra huset, forteller hun.

Den israelske hæren sier i en uttalelse til NRK at de har mottatt en henvendelse om saken. De sier det var voldelige protester med rundt 200 palestinere den dagen, og at soldatene svarte med midler for å spre demonstrantene.

Bosettingen på andre siden

På andre siden av veien fra Nabih Saleh ligger bosettingen Halamish. Ifølge FN er den bygget ulovlig på okkupert land, men bosetterne mener de har rett til å være der.

De som bor der, har et helt annet syn på Ahed Tamimi.

– Jeg mener at enhver som angriper en soldat eller en politimann som skal sørge for ro og orden burde tåle konsekvensen, sier bosettingens talskvinne, Shifra Blass.

Shifra Blass, Halamish-bosettingens talskvinne, mener Ahed Tamimi må ta konsekvensene av hva hun har gjort. Foto: George Kurian / NRK

Hun ser på Tamimi-familien som uromakere, og mener de bruker barna for å skape oppmerksomhet for den palestinske saken.

– Hun (Ahed red.anm.) har sluppet unna slike provokasjoner i årevis. Og kameraene var der. Du har hørt om Hollywood-mødre som presser barna til å opptre? Spille piano for den snille produsenten?

– Her er det noen som sier: Barn, gå og provoser en soldat, det er for saken! Denne type utdannelse er mishandling, og det er barbarisk.

Høring mandag

Mandag blir det avgjort om Ahed blir holdt fengslet mens rettssaken pågår.

Aheds far, Bassem Tamimi, er selv en kjent aktivist. Foto: George Kurian / NRK

Hennes far Bassem Tamimi – som selv har vært i israelsk fengsel mange ganger – har ikke stort håp om at datteren vil bli løslatt.

Han benekter at han bruker Ahed i en kampanje, og sier at han vil at datteren skal være sterk.

– Dette er en militærrett, og den er der for å opprettholde en okkupasjon, ikke gi rettferd, sier han.

– Så jeg har ikke mye håp om at hun slipper ut snart.