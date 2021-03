Støtter Svendsens boikott-nei

– Det kan du hende at Svendsen hadde vunnet opinionen i Norge, men han hadde ikke greid å påvirke så mye innad.

Det sier tidligere fotballpresident Yngve Hallén til NRK. Han var selv fotballpresident den gang Qatar fikk tildelt VM.

Nå skaper mesterskapet et voldsomt engasjement i Norge, og flere norske klubber ønsker at landslaget skal boikotte mesterskapet.

Det vil ikke fotballpresident Terje Svendsen, noe hans forgjenger mener er riktig avgjørelse.

Kritisk til Qatar

For Hallén mener det har ingen hensikt å snu ryggen til resten av fotballfamilien.

– Skal vi ha en endring, må vi også ha dialog, sier Hallen.

Han har selv måtte svare på spørsmål om boikott er rett vei å gå. Tilbake i 2015 mente han det ikke var riktig, og det mener han også i dag.

Likevel er også han kritisk til hvordan Qatar ble tildelt mesterskapet og hvordan menneskerettighetene blir brutt i landet.

Men å gå ut som eneste forbund i en boikott, mener han blir feil. For skal noe endres, må man heller samarbeide, mener Hallén.

– Målet må være å få gjort noe sammen med andre nasjoner. Den jobben er Terje Svendsen best skikket til å gjøre. Han har best kontaktflate inn mot de andre nasjonene.

BEDRE MED DIALOG: Tidligere fotballpresident Yngve Hallén mener det er bedre med dialog enn å snu ryggen til Qatar. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Mener Norden har en sterk stemme

– Vi tror det hjelper ingen om lille Norge boikotter alene, skrev Svendsen i en e-post til NRK mandag kveld.

Dette er ord Hallén kjenner seg godt igjen i tilbake i sin tid som leder.

Men han vil også understreke at Norge sammen med de andre nordiske landene, har en stemme som høres internasjonalt.

– Hvis Norden står sammen, har vi en sterk stemme. Det har vist seg i de kampene som har vært innad i FIFA.

Flere klubber støtter boikott

Allerede har fotballklubbene Tromsø, Strømsgodset og Odd sagt at de ønsker boikott av VM.

Torsdag kveld møtes medlemmene i Rosenborg for sitt årsmøte. Der har det også kommet et forslag fra tre supportere om å be Norges Fotballforbund boikotte VM.

– Hva Norge gjør i denne saken kommer til å legges merke til, sier Kenneth Kjelsnes som er forslagsstiller sammen med Steinar Leirvik og Jo Erik Øverby.

Også Stabæk, Bodø/Glimt, Ranheim og Brann skal ta opp lignende saker på sine årsmøter.