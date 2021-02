Oppfordrer Norges Fotballforbund til å boikotte fotball VM i Qatar 2022

– Vi mener at hvis Norge kvalifiserer seg gjennom den kommende kvalifiseringen, bør vi takke nei til å reise til Qatar.

Det skriver Tromsø IL i en pressemelding på sin hjemmeside.

– Det er på tide å sette en stopper for dette. Det har sitt utspring fra tildelinga av mesterskapet og det handler om hva som skjer i det landet. Det har kommet rapporter som viser uverdige arbeidsforhold knyttet byggingen av fasilitetene til VM, sier daglig leder i TIL, Øyvind Alapnes.

TIL mener at det ikke er akseptabelt å støtte at korrupsjon, moderne slaveri og et høyt antall døde arbeidere er fundamentet til VM.

Daglig leder i TIL, Øyvind Alapnes sit at de ikke vil ta del i promotering av VM 2022 på deres kommunikasjonsflater. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Vi har lest flere rystende rapporter hvor man ikke ser en bedring for arbeiderne som jobber med å få i stand et mesterskap. Fotballforbundet har vært i dialog med de i flere år og rettet kritikk, men når vi ser at det ikke fører til noe så er det på tide å ta frem et nytt verktøy, sier samfunnskontakten i TIL, Tom Høgli.

Han understreker at dette verdensmesterskapet er helt i strid med deres verdier og fokus på bærekraftig fotball.

– Spillerne stiller seg hundre prosent bak dette og har vært delaktig i hele prosessen. Vi håper flere henger seg på nå som diskusjonen har tatt en litt annen retning og blitt mer konkret.

TIL har fått flere tilbakemeldinger fra supportere og folk som setter pris på det de gjør. Nå håper de at resten av Fotball-Norge kommer etter.

– En uhyre vanskelig problemstilling

Strømsgodset støtter Tromsø i deres uttalelse.

– VM i Qatar vedrører ikke norske klubber direkte, men menneskerettigheter er viktig på generelt grunnlag, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen.

Dag Lindseth Andersen er daglig leder i Strømsgodset. Foto: Azad Razaei / NRK

Også Odds Ballklubb, Stabæk Fotball og Rosenborg Ballklubb opplyser om at boikotten skal taes opp på årsmøtet.

– Det er en uhyre vanskelig problemstilling, men vi er sterkt kritiske til at Qatar er arrangør av VM, sier daglig leder i Stabæk, Jon Tunold.

Forslag om boikott av VM i Qatar er spilt inn som sak til årsmøte. Årsmøte skal de avholde om halvannen uke. De har verken diskutert eller tatt stilling til det ennå.

– Spørsmålet blir jo hvor man skal sette grensen, men det er ikke tvil om at Qatar opptrer svært kritikkverdig, sier Tunold.

NFF vil fortsette med en dialog

– Vi har forståelse for at VM i Qatar bekymrer fotballfamilien. Vi er på linje med klubbene bekymra, sier fotballpresident Terje Svendsen.

NFF understreker at de følger menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty international sine råd om å ikke boikotte, men å ha en dialog.

– Det er uakseptable forhold og vi kommer til å fortsette å rette kritikk. Spørsmålet er jo hva vi får lov til når vi er i Qatar. Det er jo et regime med et helt annet verdigrunnlag.

– Kan ikke en boikotte føre til en snøball-effekt med at flere land slenger seg på?



– Nei, det tror jeg ikke. Som fotballnasjon er ikke Norge betydningsfulle nok, sier Svendsen.

Første norske klubben som sier ifra

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En av dem som reagerer er den ivrige TIL-supporteren Morten Killingberg.

– Jeg syns dette er helt på sin plass og jeg ble fryktelig stolt da jeg leste pressemeldinga. Dette er den første norske klubben som tar et tydelig standpunkt og sier klart ifra. Som supporter er dette en klubb man ønsker å være supporter av.

-Han mener at fotball og idretten er på feil kurs om man skal støtte et mesterskap med så dårlig arbeidsforhold bak.

TILs ivrige supporter Morten Killingberg er stolt over TIL sin avgjørelse. Foto: Gry Berntzen

– Da må man begynne i det lille og si ifra. Forhåpentligvis vil flere klubber og land støtte dette, sier Killingberg.