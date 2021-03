Supporteropprøret som kan stoppe norsk VM-deltagelse

– Supportere har i ganske mange år sett at norske fotballedere ikke tar ansvar. De prøver å dysse ned alt som er problematisk rundt fotballen. På et tidspunkt har de sett seg lei og nå kommer det et grasrotoppgjør.

Det sier Håvard Melnæs, redaktør i det norske fotballmagasinet Josimar.

De har skrevet mye om VM i Qatar. Et mesterskap som allerede mottar sterk kritikk, blant annet for flere dødsfall, brudd på menneskerettighetene og korrupsjon.

Nå følger Melnæs spent med på det norske engasjementet som brer seg for å boikotte verdensmesterskapet som skal gjennomføres i 2022.

Ønsker å boikotte

I lang tid har norske supportere snakket om Norge burde boikotte VM i Qatar. Blant annet på Twitter, der supportergrupperinger i Tromsø, Rosenborg, Vålerenga og Brann har deltatt aktivt i debatten.

Så kom fotballklubbene på banen, og Tromsø idrettslag ble først ut.

Korrupsjon, moderne slaveri og et høyt antall døde arbeidere tilknyttet VM i Qatar, er noen av årsakene til at klubben ønsker å boikott.

Strømsgodset, Viking og Odd fulgte etter.

Melnæs mener supporterne skal ha mye av æren for at norske fotballklubber nå velger å ta et standpunkt.

– Mitt inntrykk er at det er supporterne som har vært pådriverne.

Nå kan også flere klubber følge etter.

GRASROTOPPGJØR: Josimar-redaktør Håvard Melnæs mener norske supportere har sett seg lei på at det ikke gjøres mer mot regimer som bruker fotballen. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Rosenborg neste?

Torsdag kveld møtes medlemmene i Rosenborg for sitt årsmøte. Der har det også kommet et forslag fra tre supportere om å be Norges Fotballforbund boikotte VM.

– Hva Norge gjør i denne saken kommer til å legges merke til, sier Kenneth Kjelsnes som er forslagsstiller sammen med Steinar Leirvik og Jo Erik Øverby.

Også Stabæk, Bodø/Glimt, Ranheim og Brann skal ta opp lignende saker på sine årsmøter.

Kjelsnes mener Norge moralsk sett ikke bør delta i et mesterskap i et land som han mener bryter menneskerettighetene. Han merker også at saken engasjerer blant supporterne.

– Folk føler fotballen ikke er det den en gang var. Det er storpolitikk og pengeinteresser som styrer fotballen i altfor stor grad. Dette er et godt eksempel på det, sier Kjelsnes.

QATAR NESTE? Det er lenge siden landslaget har deltatt i et mesterskap. Kanskje blir VM i Qatar comebacket for Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB

Holder ikke med sterk kritikk

10. mars er det årsmøte i Vålerenga. Der kommer det forslag om at klubben skal si nei til å legge treningsleirer og treningskamper til regimer som har store utfordringer med menneskerettighetene.

Talsmann i supportergruppen Klanen, Trond Larsen, sier de også støtter opp om boikott av VM i Qatar.

– Fotballsupportere og organisasjoner har påpekt at fremmedarbeidere dør for å bygge fotballarenaer som VM skal spilles på.

Larsen mener det er helt naturlig at det nå kommer et opprør, og mener sterk kritikk ikke holder.

Nå tror han engasjementet kan påvirke fotballtoppene.

– Jeg har et håp om det. Ballen har begynt å rulle, så jeg har tro på at det kan være en konsekvens, sier Larsen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vil ikke boikotte

Fotballpresident Terje Svendsen sier til NRK at han er helt enig i kritikken som rettes mot Qatar. Likevel mener han ikke boikott er rette veien å gå.

– Vi tror det hjelper ingen om lille Norge boikotter alene, skriver Svendsen i en e-post til NRK.

I stedet mener han Norge skal ta en rolle for påvirke Qatars syn på menneskerettigheter. De har blant annet hatt møter med Amnesty og de nordiske fotballforbundene for å finne ut hvordan de kan påvirke på best mulig måte.

Svendsen mener også det er fint at supportere og klubber engasjerer seg og diskuterer saken.

– Og la det være sagt: Vi mener at Qatar aldri burde blitt tildelt VM. I denne saken er det mange dilemmaer. De er det alltid verdt å diskutere, skriver Svendsen videre i e-posten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tror NFF blir nødt til å høre

RBK-supporter Kjelsnes syns det er trist at Svendsen mener Norge er for liten til å gjøre en forskjell.

– Jeg skulle ønske at han hadde mer selvtillit. Han burde tenkt at dette er en fantastisk mulighet for Norge å gå foran og ikke gjøre seg til noe mindre enn man er.

Og Håvard Melnæs i Josimar tror fotballpresidenten kan bli nødt til å høre på norske supportere og fotballklubber.

– Hvis nok klubber melder seg på og gir et sterkt signal til Norges Fotballforbund, tror jeg ikke de har annet valg enn å lytte til medlemmene.

Qatar sportsminister har tidligere uttalt at de gjør alt de kan for å arrangere et godt VM.