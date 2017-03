Vurderer å flytte den uferdige brannstasjonen på Frøya

I lokalavisene har debatten rundt den nye brannstasjonen på Frøya rast. Lokalbefolkningen er i harnisk over at et enstemmig kommunestyre har vedtatt å legge et slikt bygg i fjæresteinene på Silholmen på Frøya.

– Dessverre har ikke det arkitektoniske vært i fokus hverken for oss politikere, fra administrasjonen og heller ikke fra utbygger. Det har på en måte druknet i hele denne debatten, sier ordfører på Frøya, Berit Flåmo (Ap), til NRK.

Mulig flytting

Ordfører på Frøya, Berit Flåmo (Ap) innrømmer at det ikke er brukt nok tid til brannstasjonens utseende og er åpen for endringer i byggeprosjektet. Foto: Trond Vestre / NRK

Til et ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag ble det invitert en utbygger, og det ble lagt frem tre alternativer til endringer på byggeplanene.

– Rådmannen skal utrede tre alternativ, og det første er å forminske bygget med fasadeendringer, det andre er bare en fasadeendring, og det tredje er å flytte bygget, sier ordføreren.

Hun understreker at de er opptatte av hvilke økonomiske konsekvenser endringene vil ha.

– Saken skal til øverste organ

Nå skal forslagene tilbake til formannskapet.

– Men jeg har også sagt i kommunestyret i dag at denne saken skal tilbake til kommunestyret. Byggesaken er delegert tilbake til administrasjonen til oss, men dette er en så spesiell sak at jeg har sagt at denne skal helt opp til det øverste organet slik at allmennheten får følge med på behandlingen, sier Flåmo.

Under dagens møte mottok også ordføreren 1000 underskrifter på at de forlanger at brannstasjonen rives.

– Jeg oppfatter det sånn at vi er samlet om at vi er nødt til å komme frem til noe annet enn det som er bygd opp her nå. Både utbygger og politikere er veldig klar over at her må det gjøres noe endringer, sier hun.