– Jeg ser at vi har gjort en feil, og det er på politisk og administrativt nivå, sier ordfører Berit Flåmo (Ap).

Ordfører Berit Flåmo angrer på at hun ikke brukte mer tid på hvordan Frøyas nye brannstasjon skal se ut. Foto: Morten Andersen / NRK

Den er ikke ferdigbygd ennå, men mange har allerede bestemt seg for hva de mener om Frøyas nye brannstasjon. Facebook-gruppen «Stopp vandalismen på Siholmen» har 378 medlemmer i skrivende stund.

– Det er tragisk. Enn å plassere enn slik «lagerbygning» i et maritimt miljø ... Det burde vært unødvendig, sier kommunestyremedlem Knut Arne Strømøy (Sp) til NRK.

I lokalavisene raser debatten. Hvordan kunne et enstemmig kommunestyre vedta å legge et slikt bygg i fjæresteinene på Siholmen på Frøya?

– Bryter med helheten

Nesten alle er negative til den nye brannstasjonen. Ikke til selve stasjonen, men hvordan den ser ut.

– De burde fulgt arkitekturen som allerede er. Jeg har ikke hørt om noen som synes det er greit at den nye stasjonen skal se slik ut, sier Tove Fredagsvik.

– Den er forferdelig. En skam! sier Grete Søreng.

Hans Anton Grønskag er enig.

– Det er et sørgelig syn. På 80-tallet begynte man med den maritime byggestilen her på Siholmen. Tanken til arkitekten var å få til et helhetlig uttrykk. Brannstasjonen bryter helt med helheten. Derfor blir det så sterke reaksjoner, sier han.

– Ofte gjør politikerne noe, og så sier de unnskyld etterpå, fortsetter han.

Legger seg flat

Og det er nettopp det som har skjedd: Fredag skrev ordfører Berit Flåmo på Frøya et innlegg hvor både hun og kommuneadministrasjonen legger seg flat for kritikken. Da saken ble behandlet i kommunestyret, gikk debatten på hvor brannstasjonen skal ligge. Det var ingen som tenkte på hvordan den skal se ut.

– Det synes jeg er meget flaut, sier Flåmo til NRK.

– Vi prøver egentlig å være opptatt av slike ting, men i denne saken har ikke det vært fokuset, verken fra administrasjonen eller hos politikerne. Det beklager jeg sterkt, sier hun.

Ordføreren er ikke alene om å angre på at det ikke ble stilt krav til hvordan bygget skal se ut.

– Vi har ikke lest papirene våre skikkelig godt, iallfall ikke tegningene på bygget. Det er flaut, sier kommunestyremedlem Aleksander Søreng (Frp).​