VM-sølvet gjorde Berge ettertraktet

Han merker at interessen for hva laget hans driver med, har hevet seg flere hakk etter VM-sølvet i vinter.

I Kroatia

– Zeljko (Tomac, i trenerteamet) har vært i Kroatia og snakket om kontringsfasen vår. Det har vært en del foredrag jeg har holdt. Det har vært en markant forskjell i interessen. De lurer på hvordan vi fikk det til og hva vi har drevet med, sier landslagssjef Christian Berge til NTB.

– Det går jo an å reise ut og fortelle hva jeg mener.

– Forteller du alt?

– Ja, jeg har ingen hemmeligheter og forteller hvordan vi spiller og hvordan vi tenker.

Innspill

Suksessen gjør at håndballgutta er sikret matching av ypperste klasse også utenfor mesterskap. Ute i håndball-Europa stusser langt større nasjoner på hvordan Norge får til å ha verdenstopper av begge kjønn.

– Det som har skjedd i norsk håndball er utrolig, kort og godt utrolig. Nå er det både menn og kvinner. Jeg er litt overrasket, men mest fascinert. Jeg mener Norge har systemet og mentaliteten som vi andre må følge og kopiere selv om det ikke alltid er like lett, sa Györs mestertrener, spanjolen Ambros Martín, til NTB for noen uker siden.

Berge skjuler lite og tar det også andre veien. Stadig flere norske spillere havner i virkelige storklubber. I sommer reiser Sander Sagosen til Paris St. Germain mens Kent-Robin Tønnesen flytter til Veszprém

Om Sagosen-flyttingen sier Berge dette.

– Det betyr veldig mye. Jeg får ham i en av verdens beste klubber, og vi får nye impulser med tanke på hvordan de ser på løsninger. Det synes jeg er veldig interessant. Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan andre lag tenker. Vi kan stjele litt fra andre og bruke her.

Sander Sagosen skal spille for Paris St. Germain neste sesong. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Denne uka har han landslaget i hjembyen Elverum. Der venter kamper mot Island (torsdag), Sverige (fredag) og Polen (søndag).

Det er oppkjøringen til de to siste EM-kvalkampene mot Belgia (borte) og Litauen (hjemme). To norske seirer gir EM-plass. Det begredelige feilskjæret i bortekampen mot litauerne i fjor, gjør at det fortsatt er spenning om hvem som blir med Frankrike til sluttspillet i Kroatia i januar.

– Det avgjøres i Oslo lørdag neste uke i hjemmekampen mot Litauen. Det som skjedde i Litauen var en klassisk blackout. Heldigvis har vi en sjanse til å rette det opp, sier Sagosen til NTB.