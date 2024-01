Norge og Slovenia var allerede sikret avansement til hovedrunden etter at Polen slo Færøyene tidligere i kveld.

Likevel hadde nordmennene og slovenerne mye å kjempe om – to viktige poeng.

Men etter en nervepirrende kamp, drar Norge slukøret videre i EM.

Det gjør Norges vei til sluttspillet mye tyngre.

– Vi har satt oss i en vanskelig posisjon. Det blir vanskelig å ta seg videre. Vi må vinne alle fire kampene, sier målvakt Torbjørn Bergerud til NRK.

TØFT: Torbjørn Bergerud sier til NRK at det var en utfordrende kamp å spille. Foto: NTB

– Det blir tøft. Vi har tøffe motstandere i Hamburg. Det er bare å brette opp ermene og vinne resten, mener Petter Øverby.

Norges toppscorer Sander Sagosen var tydelig frustrert etter kampen og gjemte hodet under et håndkle og kastet flasker fra benken.

– Skuffa og frustrert. Vi legger ned livet våres for å prøve å få til det her. Vi ofrer mye for å være her. Vi gjør så godt vi kan. Da er det kjedelig å ikke lykkes. Det er kjedelig rett og slett, sier han til NRK og legger til:

RASTE: Sagosen var ikke blid etter kampslutt. Foto: NTB

– Nå er det vinn eller forsvinn.

Trener Jonas Wille er også skuffa over at de taper en kamp, de lenge førte.

– Vi brenner klare og store sjanser. Vi havner igjen i en posisjon at vi spiller veldig stivt i angrepsspillet på slutten, som kanskje bærer preg av situasjonen hvor man føler seg pressa, sier han til NRK.

NORGES TOPPSCORER: Sander Sagosen scoret seks mål. Foto: NTB

Ledet lenge

Slovenia satte kampens to første mål, men så festet Norge grepet.

Etter at Sander Sagosen scoret 5-4, beholdt Norge en knapp ledelse lenge.

Slovenerne kom stadig nærmere, og da Alexander Blonz bommet på straffekast for Norge, kontret Gasper Marguc på lekkert vis og reduserte til 8–7.

Norge hentet seg inn igjen, men klarte ikke å riste av seg slovenerne.

Med seks minutter igjen av første omgang sto det 14–14 etter to mål av Aleks Vlah.

STERK: Aleks Vlah brøytet seg frem og scoret fem mål for Slovenia i første omgang. Foto: Reuters

Norge fortsatte å lekke bakover og det sto likt 17–17 til pause.

– Vi slipper inn altfor mye mål. De for isolert oss for mye i midten. Vi må sørge for tette godt rund og bevege oss mer, konkluderte Tvedten etter den første halvtimen.

– Veldig, veldig svakt

Norges assistenttrener Martin Boquist mente kampen startet godt, men at Slovenia var dyktige på å ta raske avgjørelser.

– De er lure. Vi må prøve å stå i forsvar fem sekunder mer. Vi skal gjøre det vi er gode til, som er å løpe. Så skal vi nok vinne denne kampen, sa han til NRK før andre omgang.

Norge var effektive i andre omgangens første minutter. Og som i første omgang var Grøndahl sikker fra straffemerket.

Tobias Grøndahl var sikker fra straffemerket. Foto: NTB

Kort tid etter bommet Norge hele tre ganger på rad. Etter 40 minutter utlignet Slovenia til 21–21.

– Det er veldig, veldig svakt, sa Tvedten.

Etter fem minutter tok Slovenia over ledelsen da Dean Bombac satte 23–24.

Så ble slovenerne straffet hardt av dommerne med to tominuttere.

Det utnyttet Norge, og Grøndahl utlignet for Norge på straffekast. Tre av tre for 22-åringen fra straffemerket.

Slovenias sisteskanse Urban Lesjak sto sikkert i mål, og Norge klarte ikke å score flere mål i løpet av den doble tominutteren.

Lagene fortsatte å følge hverandre tett, og det sto 27–27 to minutter før slutt.

Da fikk Petter Øverby tildelt en tominutter får å holde inne på linja. Med en mann mindre tok Slovenia ledelsen etter Vlahs syvende scoring for dagen.

Så tok Norge time-out. Nok en gang stokket det seg i sluttsekundene.

Norge klarte ikke å utligne, og Slovenia vant 27–28.

– Vi kom aldri til den isoleringssituasjonen vi hadde lyst til å komme til. Det ebba ut i et frikast. Det er kjedelig, sier trener Wille.

Øvreby sier til NRK etter kampen at tapet var «ergerlig».

– Vi hadde mulighet til å avgjøre kampen tidligere, og slippe å spille med så mye press på slutten.

Onsdag venter Portugal i Norges første kamp i hovedrunden.