Vil du slå opp med Tinder? Her er folks egne forslag til hvor du kan finne kjæreste

– Trenden starta i fjor. Single vil ha kvalitet fremfor kvantitet.

Det sier Ane Sideri Hagen. Hun er matchmaker – jobben hennes er altså å skape langvarige kjæresteforhold. Hun kaller datingapper som Tinder, Hinge og Grindr for kaotiske.

– Det er så mange du må surfe gjennom for å finne noen som faktisk at det du ser etter, og som også er ute etter det samme som deg. Flere og flere har gått inn på Tinder for siste gang nå. Nå logger de av, for heller å treffe noen utenfor appene, spår Hagen.

Matchmaker Ane Sideri Hagen tror flere dropper datingapper i 2024. Foto: Privat

Har hun rett?

– Vi må bli modigere

NRK har vært i kontakt med ei rekke nordmenn som har sterke meninger om dating og åssen man kan finne en å dele livet med.

En gjenganger er at de gjerne vil treffe folk i det virkelige liv.

Klara er 22 år gammel og studerer i Oslo. Hun er tydelig på hva hun ønsker seg.

– Vi må bli modigere, tørre å be ut folk man ikke helt kjenner.

Samtidig kjenner hun sjøl at det ikke er så lett.

– Mange er redde for smerte og for å bli avvist, derfor utsetter de seg ikke for sånne møter med andre.

Visste du at en av tre unge har fått mindre tru på kjærligheten etter å ha brukt apper som Tinder, Hinge og Grindr.

Klara synes også at det ligger et ansvar på den som blir «sjekka opp» når noen tar mot til seg og kommer bort for å snakke ansikt til ansikt.

– Man blir ikke sint om noen sier du er søt. Da blir man glad!

Her er fem råd for å komme i gang med datinga uten hjelp fra appene på mobilen. Tipsene er sendt inn av @nrknyheters følgere på Instagram.

Begynn på salsakurs

Mens de andre venninnene reiste på utveksling til utlandet, stakk Sunniva (27) til Oslo. Hun kjente ingen. Men så meldte hun seg på salsakurs.

Nå danser hun i mange timer hver helg.

– Det er en veldig god måte å komme i kontakt med folk. Folk er veldig frampå og det er kultur for at alle kan spørre hverandre om å danse. Da er det lett å bli kjent, sier hun.

Sunniva forteller at det har blitt noen dates. I tillegg er det en annen fordel med dansen.

– Hvis man er singel og ikke får dekket behovet ellers, så er det veldig hyggelig med nærkontakten. Man danser og har det gøy!

Få venners single venner med på fest

Tina mener Tinder ødelegger oss. Det er ikke lenge sia hun matcha med en falsk profil. Før hun rakk å rapportere «han», forsvant profilen.

– Jeg er i ferd med å slå opp med Tinder. Jeg veit ikke om jeg gidder mer, sier hun.

48-åringen sier at når man er over 40 henger man stort sett med de samme folka, og det er sjelden dukker opp nye fjes på middager og fester.

Derfor har hun fått ideen om å invitere venner til fest, med kriteriet om at de må ta med seg en singel person dit.

– De kjenner garantert single via jobb, skole, barnehage, fotballtreninger og så videre. De har et stort nettverk ut over den «indre kjernen».

Tina mener fordelen er at de single på en måte har blitt automatisk «kvalitetssikra» av vennene sine.

Foreløpig har hun ikke gjennomført sitt eget råd, men trur det kan være en god måte å møte nye folk på.

– Jeg trur nesten jeg må arrangere en sånn type fest, sånn at jeg får testa mitt eget konsept.

Gå bort til noen på kafé

Marie (24) synes det er et ork å bruke datingapper.

– Du må vasse gjennom så mange kommentarer, så jeg kjenner at jeg begynner å bli veldig lei.

Det er ikke så rart at Maria og andre er lei av appene:

I stedet foreslår hun kafé som et bra sted å møte nye folk.

– Det er på ekte alltid hyggelig om noen spør om å sette seg når en sitter på kafé aleine.

Marie studerer i Bergen.

– Det er fint med en arena hvor man kan bli kjent uten at det er noe press på hva det skal bli.

Men sjøl om hun synes det er fint om noen kommer bort til henne, har hun ikke gjort det samme med andre.

– Jeg skjønner at det er skummelt, og at det er ikke noen kultur for det her i Norge. Men jeg skulle egentlig ønske det var det.

Bli med på quiz, konserter og dart

Lisa (24), en bartender og lokalpolitiker fra Skien, har hatt både bra og dårlige erfaringer med sjekkeapper. Men aller best liker hun å møte folk ansikt til ansikt.

– Det er fordi jeg gjerne vil kjenne på energien som er mellom to personer, og det får du ikke gjennom meldinger.

Hun anbefaler både quiz og konserter som steder å møte folk som liker det samme som deg.

I tillegg er hun med i en dartklubb. Den starta med ti-tolv venner, men nå har de rundt 60 medlemmer.

– Det har blitt noen kjærestepar av det. Det er med på å ekspandere den sosiale sirkelen!

Om du ikke er lei av å bruke mobilen i jakta på kjærlighet så finnes det et alternativ, nemlig en KI-kjæreste:

Meld deg inn i en organisasjon

Synnøve bor på Løkken i Trøndelag. Hun anbefaler andre å bli med i en organisasjon. Sjøl traff 29-åringen samboeren sin i Røde Kors for flere år sia. Hun blei overtalt til å bli med av ei venninne.

– Du møter folk igjen og igjen, uten å måtte spørre. Det er veldig lavterskel. Vi er ikke her fordi vi liker hverandre, men fordi vi har samme hobby. Da kan man bli kjent lell.

Hun sier det også er fint å møte noen i en organisasjon fordi da har de allerede litt av de samme verdiene.

Synnøve forteller at blant de nesten 20 personene som er med i Meldal Røde Kors er det blitt to par.

Trur Tinder er kommet for å bli

Men er alle klare for å slå opp med datingappene? Sannsynligvis ikke.

Line Hatleskog har skrevet en master om Tinder. Hun trur ikke apper som Tinder, Grindr eller Hinge er på vei ut.

– Jeg trur de er kommet for å bli. De fleste har det travelt i hverdagen, men Tinder lar deg svare når du har tid.

Line Hatleskog jobber ved Universitetet i Bergen. Foto: Oskar Rennedal / NRK

