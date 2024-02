Julie (27) har mindre tro på kjærligheten etter å ha vært på datingapper

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Julie Bratseth Håkonsen (27) har vært på og av datingapper i omtrent åtte år, men de har gjort at hun har mistet litt av troen på kjærligheten.

En spørreundersøkelse utført for NRK viser at én av tre har fått mindre tro på kjærligheten etter å ha brukt datingapper.

Julie merker at hun er mer kresen på datingapper enn i virkeligheten, og at det er vanskeligere å vurdere en potensiell partner gjennom mobilen.

Matchmaker Ane Sideri Hagen mener ett problem med datingapper er at mange bruker dem for bekreftelse eller uforpliktende sex, noe som kan føre til skuffelse for de som søker et langvarig forhold. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

I cirka åtte år har Julie Bratseth Håkonsen (27) vært på og av datingapper. Matcher har resultert i 10–20 dates og noen situationships. Men det er egentlig et langvarig forhold hun ønsker seg.

Hun har ikke telling på hvor mange ganger hun har slettet eller satt appene på pause. Noen ganger har hun hoppet av fordi hun har hatt noe på gang med noen. Andre ganger fordi hun er lei av sveipinga.

Men hun har alltid kommet tilbake. Nylig var det på'n igjen. Hun føler hun bør være der.

Julie Bratseth Håkonsen kan godt forstå at mange får mindre tro på kjærligheten på grunn av Tinder, Hinge og lignende apper. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Jeg har tenkt flere ganger at det hadde vært enklere å vokse opp da mamma og pappa gjorde det – uten alle disse appene, ler hun.

Én av tre har mindre tro på kjærligheten

Den første siden for online dating kom på 90-tallet. Siden har mange datingapper kommet. Tinder, som ble lansert høsten 2012, er verdens mest brukte. I dag er den én av mange i samme gate. Hinge, Happn, Bumble, Raya – for å nevne noen.

NRK har fått utført en spørreundersøkelse som viser at én av tre har fått mindre tro på kjærligheten etter å ha brukt slike apper.

– Jeg har mistet litt troen på kjærlighet med datingapper. Jeg er på år nummer fire som singel og har enda ikke funnet noen, sier Håkonsen.

7 av 10 unge nordmenn bruker eller har brukt sjekkeapper. Julie Bratseth Håkonsen har brukt Tinder i cirka åtte år. Foto: Ksenia Novikova / NRK

NRK har delt funnene i spørreundersøkelsen med Match Group, selskapet bak blant andre Tinder og Hinge. De svarer at resultatene av undersøkelsen ikke samsvarer med trendene de selv ser på tvers av plattformene sine, uten å utdype det mer.

En talsperson skriver følgende i en e-post til NRK:

– Vi vet at dating kan være vanskelig, så vi vil fortsette å løse dette for brukerne våre og gi dem gode opplevelser, slik at de heier på våre merkevarer og får kraft til å skape livsendrende forhold.

Les også Mange jenter blir overrasket når Kim (23) sjekker dem opp

Mindre kresen i virkeligheten

Håkonsen har merket et mønster med sin egen datingapp-atferd.

– Jeg er kjempekresen! Overanalyserer og pirker på småting. «Han så rar ut på det ene bildet». «Han formulerte seg litt spesielt».

Er det første møtet ansikt til ansikt, er det helt annerledes.

– Hvis en mann kommer bort og er morsom, eller jeg ser at han viser omtanke for andre og er høflig, starter en prosess i meg om at dette er en bra fyr. Dette er mye vanskeligere gjennom skjerm.

Julie Bratseth Håkonsen tror den nye datingkulturen gjør oss mer utseendefokusert. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– I en relasjon i den virkelige verden er nok aksepten større for at noen sier eller gjør noe kleint, sier Trond Viggo Grøntvedt.

Han jobber ved psykologisk institutt ved NTNU, og har blant mye annet forsket på Tinder-bruk blant studenter. Ifølge ham har nok mange lett for å bryte kontakten med en flørt de har møtt på en sjekkeapp så fort en får antydning til en ick eller ser snurten av et rødt flagg.

– Jeg kan godt forstå at folk mister troen, sier han.

Den korte veien tilbake til Tinder

En annen grunn til mindre tro på kjærligheten, er mislykkede dater, sier Grøntvedt. Hvis første «møte» skjer på en app, er det viktig informasjon som faller bort. Kroppslukt, kroppsspråk og hvordan personen er mot andre.

Han påpeker dessuten at sjekkeapper kanskje bidrar til at folk raskere gir opp et kjæresteforhold.

– Man får ikke parforhold som er rosenrødt hele tiden. Forhold er også kompromiss, krangling og konflikt. I dag er det veldig lett å laste ned en app og begynne på nytt igjen.

Langvarig forhold eller uforpliktende sex?

Ane Sideri Hagen er matchmaker. Jobben hennes er å skape trygge og langvarige kjæresteforhold ved å koble sammen mennesker som passer med hverandre.

Et av problemene med Tinder og lignende, mener hun, er at «alle» er der – også de som ikke vil ha noe som skal vare.

Ane Sideri Hagen jobber som matchmaker. Foto: Joachim Steinbru

– Veldig mange blir lurt inn i potensielle relasjoner fordi den andre er på datingappene for å få bekreftelse eller leke seg. Når man har mange dårlige erfaringer, mister man troen på å finne det man ønsker seg.

Én av tre nordmenn fra 18 til 29 år er på datingappene for uforpliktende sex, viser NRKs undersøkelse.

Hvorfor er/har du vært på Tinder eller andre datingapper? For å finne kjærligheten og få et langvarig forhold❤️ For å få et kortvarig forhold💏 For å få meg et ligg💦 For å få venner👯 Fordi det er gøyalt tidsfordriv🚽 For helt andre grunner🔥 For å snoke og sjekke utvalget👀 Jeg har aldri vært på datingapper👴🏻 Vis resultat

NTNU-professor Mons Bendixen sier en vanlig forestilling er at «alle» får det de vil ha via appene.

– Men bare én av fem finner seg kjæreste via Tinder, og bare én av fem som får seg uforpliktende sex der, forteller professoren, og viser til studien om studenter på Tinder.

– Folk blir desillusjonert og skuffet, og tenker at de er veldig lite attraktive som ikke lykkes. Så mye avvisning som du får på Tinder, er et stort problem, mener han.

Professor ved NTNU, Mons Bendixen. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Selvtillitsknekken

Julie Bratseth Håkonsen opplevde selv en knekk i selvtilliten da hun lastet ned datingappen Hinge for første gang. Den skilte seg fra Tinder blant annet fordi en bare kan like et begrenset antall folk per dag.

– På Tinder kan det stå «99+ likes venter på deg». På Hinge opplevde jeg at jeg ikke fikk noen likes og at ingen likte meg tilbake. Det ble veldig tydelig. Jeg begynte å overanalysere profilen min – og meg selv.

Julie Bratseth Håkonsen sier det er lite som skal til for å miste interessen for noen hun møter via skjerm. For å sette det på spissen, sier hun at meldinger med skrivefeil kan være nok. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Nå er 27-åringen mer avslappet til Hinge, og synes det er helt greit å være både der og på Tinder. Men hun er ikke i tvil:

Aller helst vil hun treffe en kjæreste i den virkelige verden.

– Det optimale hadde kanskje vært å møte noen da jeg studerte. Da hadde vi så mange arenaer å møte andre på. Nå som jeg jobber, må jeg aktivt oppsøke dem selv. Å møtes via felles bekjente eller en felles interesse er nok det optimale nå.

Men håpet om at han er i app-universet lever fremdeles. Kanskje er han bak neste sveip?

1. Ha gode bilder Forskning viser at det er profilbildene dine som har mest å si for hvilken interesse du får, så finn fram dine flotteste bilder. – Velg bilder der du både ser bra ut og får frem tiltalende sider av din personlighet, sier psykolog Marius Stavang. Han forsker på dating og bruk av datingapper. 2. «Casual» bio Skriv en bio som er litt kort, men som får fram hvem du er på et personlig nivå. Ifølge Stavang er det litt ulik kultur på de forskjellige appene knytta til hvor seriøst du skal skrive og hvor mye du skal skrive i bioen. – Det må du se litt an. På Tinder virker det som at det er kultur for å ha en «casual» og kort bio. 3. Fyll ut feltene, menn! Studier viser at det er veldig viktig for menn og beskrive seg selv i profilen sin. Ifølge dating-forsker Stavang får du da vesentlig mer interesse fra kvinner. – Det er viktigere for menn enn kvinner å ha en fyldig profil og fylle ut de feltene man kan. Kvinner har gjerne et større informasjonsbehov om hvem de skal møte. Menn tåler mer usikkerhet der. 4. Fortell hva du driver med – Internasjonale studier har også vist at menn med bra jobb eller utdanning bør vise det på profilen sin. Du får mer interesse av det, sier Stavang. Også menn med helt vanlige jobber bør fortelle om det, fordi kvinner har et større informasjonsbehov. Samtidig bør kvinner også dele hva de driver med. – Kvinner trenger ikke være redde for å «skremme bort» menn om de har prestisjefylte jobber, sier Stavang. 5. Ute etter et langt forhold? Si det! Hvis du er mann og vil bruke en datingapp, tror forskeren at det er lurest å tenke at dette funker best når du vil få deg en kjæreste. Da bør du vise at det er det du ser etter. – Med mindre du er veldig attraktiv, så vil du nok slite med å få noe særlig interesse hvis profilen din kommuniserer at du bare er interessert i uforpliktet sex. Stavang sier at også kvinner bør være klare på hva de er ute etter. 6. Vær raus Har du ikke brukt noen av datingappene ennå, er rådet fra dating-forskeren å gå inn det med en litt lettbeint og sjenerøs innstilling. Du bør også prøve å ikke være så selvkritisk når du sender en melding. – Vær sjenerøs og raus med den du mottar meldinger fra. Vær greie med hverandre. Prøv å legge «icksene» til side. Slapp av og lykke til!