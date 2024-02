Selskapet bak Tinder og Hinge er saksøkt for å utnytte single

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Match Group, selskapet bak blant annet Tinder og Hinge, er saksøkt av seks amerikanere for å utnytte single.

7 av 10 unge voksne nordmenn bruker eller har brukt sjekkeapper som Tinder, Hinge og Grindr. Det viser ei undersøking laga for NRK.

I det siste har vi dykket ned i dagens datingkultur. En del av de vi har vært i kontakt med forteller at de blir slitne og lei av datingapper.

Som 27 år gamle Julie. Hun sier at hun har fått mindre tro på kjærligheten på grunn av Tinder og Hinge, men at hun likevel ikke klarer å slutte.

Nå har seks menn fra USA saksøkt Match Group, gigantselskapet som står bak de mest brukte datingappene i verden.

Er Tinder avhengighetsskapende?

Mennene mener datingappene utnytter single. De saksøker Match Group «på vegne av alle andre i samme situasjon».

Anklaga går ut på at apper som Tinder, Hinge og OkCupid er designa sånn at folk oppfører seg som gamblere.

Et eksempel på varsel som Tinder sender ut. Foto: NRK

«Single blir låst i en søken etter psykologisk belønning som Match med vilje gjør vanskelig å oppnå», ifølge advokatene til saksøkerne.

Sjøl sier Match Group at anklagene er latterlige. Les hva selskapet svarer lenger ned i saken.

– En av hovedpåstandene i søksmålet er at man blir avhengig av å bruke appene, sier professor Faltin Karlsen ved Høyskolen Kristiania.

Faltin Karlsen forsker på nordmenns bruk av digital kultur. Foto: Haakon Dueland

Han er blant annet involvert i et prosjekt hvor de ser nærmere på datingplattformer og brukerne deres. Ifølge ham er det vanskelig å finne hold for påstandene om avhengighet av sjekkeapper i forskninga.

Men at mange opplever livet på appene som utmattende, er han ikke i tvil om.

På og av-forhold til datingapper

– Brukerne må hele tida være parat til å svare på ei henvendelse. Det gjør at de kan bli veldig slitne. For de blir hele tida gående og tenke: «Har det skjedd noe nå? Vil hun eller han svare meg»?

Et eksempel på varsel som Tinder sender ut. Foto: NRK

Dette sier han er en grunn til at mange bruker datingappene intenst – før de fjerner appene fra mobilen i perioder.

– De blir rett og slett litt utmatta av det. Det er jo en annen ting enn å være avhengig. Det at noe er følelsesmessig slitsomt eller utmattende er jo ikke en sjukdom.

Tinder er verdens mest brukte sjekkeapp. Den kom i 2012, og har 75 millioner månedlige aktive brukere, ifølge World population review. Norge er på listen over land med spesielt mange brukere.

Mener selskapet gjør alt for at single skal forbli single

Match Group hadde over 860 millioner dollar i inntekt i løpet av de tre siste månedene i fjor.

Noe av det de tjener penger på, er betalende abonnenter. For selv om mange datingapper er gratis å laste ned og bruke, koster det ekstra med funksjoner som for eksempel gjør det mulig å sveipe ubegrensa eller å se hvem som ønsker å matche med deg.

Advokatene til saksøkerne skriver at Match Group i hemmelighet gjør alt i deres makt for å få betalende abonnenter – og å holde dem i appene.

Match Group hadde over 860 millioner dollar i inntekt i de siste tre månedene av 2023, viser en oversikt fra Statista. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Faltin Karlsen mener at akkurat dette er noe av paradokset med forretningsmodellen til datingappene.

– Det er jo ikke i datingappenes interesse at brukerne skal finne den store kjærligheten, for så aldri å bruke appen mer. De vil tiltrekke seg nye brukere, men de har jo en interesse i at folk betaler abonnement over tid, mener professoren.

NRKs spørreundersøkelse viser at rundt to tredeler av norske brukere av sjekkeapper vil ha et langvarig forhold, men at bare en tredel har oppnådd det de ønsket.

Samtidig har de aller fleste brukt sjekkeappene i to år eller mindre:

Designa for å tjene penger

Ifølge NPR er det to spørsmål som gruppesøksmålet reiser.

Må Match Group avsløre den mulig vanedannende kvaliteten til designet deres? Utgjør selskapets manglende advarsler et brudd på forbrukerlovene i USA?

Match Group fnyser av hele søksmålet. En talsperson skriver følgende i en e-post til NRK:

– Dette søksmålet er latterlig, uten noe reelt grunnlag. Forretningsmodellen vår er ikke basert på annonser eller måling av engasjement. Vi jobber aktivt for å få folk på dates hver dag, også utafor våre apper. De som påstår noe annet, forstår ikke formålet og oppdraget til bransjen vår.

Saksøkerne krever nå at Match Group blir stilt for retten.

