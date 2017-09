Vil bygge ut for 200 millioner

Planen er at kommunen skal stå for utbyggingen av flere moderne operasjonsstuer, ny poliklinikk, et forbedret og nytt dialysetilbud samt en ny kommunal legevakt for Namdalen.

Viktig for Namsos

– Sykehuset er veldig viktig for både Namsos og resten av Namdalen, så vi er villige til å bidra for å få til et mer moderne sykehus, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad.

Uten kommunens bidrag ville det tatt lengre tid å få til utbyggingen i Namsos. Nå er det håp om at nye lokaler kan stå ferdige i løpet av et par år. Lokalene som benyttes i dag er snart 30 år gamle, og lite egnet for en effektiv sykehusdrift, mener direktør Torbjørn Aas.

– Dette er en merkedag for oss. Det er godt å ha en vertskommune som vil få til noe og som vil bidra til å forbedre helsetilbudet til namdalingene i framtida, sier Aas.

Mer dagkirurgi

– Vi må gjøre noe med fasilitetene i Namsos, og det er viktig at folk skal ha et likeverdig helsetilbud uansett hvor du bor i Nord-Trøndelag. Nå skal vi i gang med planleggingen av utbyggingen, og til våren kan vi få fattet endelig vedtak, håper Torbjørn Aas.

Trenden er at det blir et stadig økende behov for dagkirurgi blant annet, og det er dagens lokaler lite egnet for.

– En mer effektiv drift, gir også en bedre sykehusøkonomi. I tillegg er dette et ganske unikt prosjekt. Det har vel ikke skjedd før at en kommune bygger et sykehusbygg, sier Torbjørn Aas.