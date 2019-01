Vil avlive slankemyte – trening hjelper ikke for å gå ned i vekt

– Det er uetisk av leger og myndigheter å si at trening hjelper deg å gå ned i vekt, sier overlege Rønnaug Ødegård ved avdeling for barn og unge på St. Olavs hospital.

Etter mange års erfaring med overvektige, mener hun det er helt tydelig at trening ikke er det som får folk til å gå ned i vekt.

– For å gå ned i vekt trenger man ikke å starte å trene. Det holder i massevis å spise mindre, og dette mener jeg er noe vi har syndet mot tidligere. Vi har holdt opp fysisk aktivitet og trening som en nødvendig komponent for å gå ned i vekt. Det er det absolutt ikke. Forskning viser oss dette med sikkerhet både for barn og voksne, sier Ødegård.

Overlege ved avdeling for barn og unge ved St. Olavs hospital Rønnaug Ødegård, sier forskningen levner ingen tvil om at det ikke er treningen som har effekten når man skal ned i vekt. Foto: NRK/Anne Heidi Røstad

Myte forverrer slankeprosessen

Ødegård jobber med forskning tilknyttet tematikken overvekt og fedme hos Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St. Olavs hospital.

Hun mener oppfatningen om at man må trene for å gå ned i vekt, er med på å bidra til at folk ikke ser råd for å ta nødvendige grep.

– Påstanden gjør det helt unødvendig komplisert å gå ned i vekt. Folk ser på det som unødig vanskelig å redusere overvekt, sier Ødegård.

Skal du ta av noen kilo så er inntaket av mat det viktigste å holde fokus på. Hvor mye du trener har svært lite å si for vektreduksjonen. Foto: NTB / NTB scanpix

Tre hovedgrunner til at trening ikke virker

Ødegård sier det er tre hovedgrunner til at treningen ikke virker.

1. Det er veldig vanskelig å øke aktiviteten så mye at du forbrenner nok kalorier til at det faktisk monner for å gå ned i vekt.

2. Hos både barn og unge viser studier at folk som trener gjerne dropper annen aktivitet, blant annet fordi man er så fornøyd med at man har trent.

3. Mange får økt appetitt og spiser mer etter trening. I tillegg belønner vi oss selv i form av mat eller noe annet å spise etter trening

– Trening har en tydelig plass i fedmebehandling, men ikke som vektreduserende tiltak i seg selv, sier Ødegård.

– Det er tiltak knyttet til kostendring som gjør at folk greier å bli kvitt kiloene, sier Ødegård. (Illustrasjonsfoto) Foto: Monkey Business Images / Colourbox.com

Endring av levevaner viktigst

Av dem som kommer til klinisk ernæringsfysiolog ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, Tove Drilen, er det mange som tror at alt vil ordne seg, bare de starter å trene.

– Mange mener at bare de får på plass treninga så vil de gå ned i vekt. Vi er veldig tydelige på at fysisk aktivitet alene ikke er nok til å gå ned i vekt. Det første man må gjøre er å bestemme seg, så må man legge en plan, så må man være villig til å ofre det som må til for å holde planen, sier Drilen.

Ernæringsfysiologen mener det er viktig at man har fokus på livsstilsvaner og å lage seg kloke rutiner, skal man gå ned i vekt og greie å holde den.

– Da må man endre livsstilsvaner og fjerne fristelser i hjemmet. Ha fokus på å spise ordentlig mat. Mye er gjort når man får laget seg rutiner på å ikke skulle kose seg hele tiden og å kutte ned på søte drikker. I tillegg til å være nøye med porsjonsstørrelser, sier Drilen.

Tove Drilen er ernæringsfysiolog ved Regionalt senter for fedmeforskning i Trondheim, og mener trening er viktig for alt annet enn å gå ned i vekt. Foto: Sverre Lilleeng

Trening viktig for å holde vekta

Drilen mener fysisk aktivitet derimot blir veldig viktig når det kommer til å holde vekta etter en vektreduksjon.

– Det som er vanskelig er å holde vekta. Da er fysisk aktivitet viktig. Forskning viser at de som går ned i vekt og som lykkes best i å bli der, er de som klarer å fortsette med regelmessig fysisk aktivitet.

Selv om det ikke er treningen som tar kiloene i første omgang når man skal slanke seg, så mener ernæringsfysiologen at det er all mulig grunn til å være fysisk aktiv.

–Trening fungerer på alt annet enn vektreduksjon. I forhold til fysisk og psykisk helse, overskudd, man føler seg bedre og reduserer faren for livsstilssykdommer. Det er veldig mange gode grunner for å holde på med fysisk aktivitet, sier Drilen.

Ødegård mener den offentlige «sannheten» om at trening er en nødvendig komponent for å bli slankere, må opphøre.

– I miljøet har fysisk aktivitet høy anseelse som tiltak, fordi den hjelper på. Det hjelper på alt mulig annet enn å gå ned i vekt. Man må snakke nyansert om fysisk aktivitet. Informasjonen som når ut til folk må være riktig. Det er viktig for folkeopplysningen å få inn sannheten om dette, sier Ødegård.