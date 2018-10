– En kjempedårlig idé å gjøre det normalt å være overvektig

Kroppsmasseindeks, eller BMI (body mass index), er et internasjonalt mål for å kunne måle og sammenligne helserisikoen ved over- og undervekt og for å følge utviklingen i en befolkning.

BMI tar ikke hensyn til fordelingen av overvekten mellom muskelvev og fettvev. Dermed vil eksempelvis kroppsbyggere kunne slå ut som overvektige, selv om de har lav fettprosent.

BMI defineres som kroppsvekten dividert med kvadratet av høyden angitt i meter (kg/m2).

Undervekt: Lavere enn 18,5.

Normalvekt: 18,5 - 24,9.

Overvekt: 25 - 29,9.

Fedme: Over 30.

Eks: Om man er 170 cm høy og veier:

66 kg = 23 BMI (normal)

78 kg = 27 BMI (overvekt)

87 kg = 30 BMI (fedme)

(Kilde: Store norske leksikon)