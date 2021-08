Flere titalls verneverdige hus skal flyttes til sentrum på Ørland og selges på nytt.

Årsaken til den massive husflyttingen er at det bråker så mye der de står, rundt nye Ørland hovedflystasjon, at det er vanskelig å bo der.

Det er 176 hus i den såkalte røde støysonen rundt militærflyplassen. 150 er innløst av forsvaret. 40 av disse er verneverdige bygninger, forteller Carl Oscar Pedersen. Han er prosjektsjef i Forsvarsbygg.

– Et hus som ikke brukes vil forfalle. Selv om vi har ansvar for å vedlikeholde det, så vet alle at det vil forfalle, sier han.

Forsvarsbygg og Ørland kommune skal derfor flytte flere av de vernede bolighusene til et nytt nabolag i Brekstad der de blir lagt ut for salg. Brekstad er sentrum i Ørland kommune.

Reguleringsplanen for området er ferdig. De gamle husene skal sammen bli en ny bydel som har fått navnet Kystens Røros.

– Det handler om å snu noe negativt til noe positivt, sier ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold (H).

Prosessen med å bygge ny hovedflystasjon har nemlig vært både lang og traurig for innbyggerne.

KAN BLI FLYTTET: Laila Selnes Lund og familien har solgt våningshuset sitt. Nå venter hun spent på hva som skjer med det i fremtiden. Foto: Privat

Beboere om flyttingen av husene

Det er delte meninger om flyttingen av husene fra Ørlandet, forteller Hans Kristian Norset. Han leder interessegruppen til de som bor rundt flyplassen.

– Dette fører selvsagt til mye følelser for enkelte som har hatt husene i generasjoner. De trodde husene skulle bli revet, men nå får de se huset sitt bli flytta og bebodd av andre, sier Norset.

Han mener det er bedre å flytte og selge husene enn at forfaller.

– De aller fleste vil nok i ettertid tenke at dette var en riktig løsning. Men for noen føles det som en sorg at huset blir flyttet inn til sentrum, da de trodde at en helt annen løsning skulle komme, sier Norset

Den sorte stiplede linjen avgrenser området på 55 dekar like nord for Brekstad havn som kan bli en ny historisk bydel. Foto: Asplan Viak

Laila Selnes Lund vet ennå ikke om det gamle våningshuset til familien deres blir flyttet.

– Det blir nok litt vondt først om de flytter huset. Men dersom resultatet blir et helhetlig flott område med verneverdige bygninger i sentrum, så kan det være noe som står igjen etter den opplevelsen vi har hatt. Det tror jeg blir bra for ettertiden, selv om de ikke akkurat blir superbra for meg, sier Lund.

