– Ukrainas evne til å forsvare seg mot angrep fra luften, er helt avgjørende i deres forsvarskamp mot Russland, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Onsdag ble det kjent at Norge donerer seks F-16 jagerfly.

Dette er flytypen Norge har brukt helt siden 80-tallet, før en gikk til innkjøp av kampflyet F-35 i stedet.

Nå er 32 F-16 solgt til Romania, men fremdeles har Norge F-16 stående.

Regjeringen ønsker å gi Ukraina av denne flytypen for å bidra inn i forsvarskrigen mot Russland.

F-16 tar av fra base i Norge. Denne flytypen var tidligere stasjonert både i Bodø, på Ørlandet og på Rygge. Foto: Hanne Olafsen, Luftforsvaret

– Sammen med luftvern, vil jagerflyene være viktige for at ukrainerne skal kunne forsvare seg mot russiske angrep fra luften, sier Støre.

Norge har også donert luftvern av typen NASAMS til Ukraina.

Opptrening siden i fjor høst

Siden høsten 2023 har Norge bidratt med trening av ukrainske jagerflypiloter i Danmark.

Donasjonen av jagerflyene skjer i et flernasjonalt samarbeid ledet av Danmark, Nederland og USA.

– Ukraina har ikke F-16 fra før, men gamle sovjetfly. Så vi må lære dem å fly med F-16. De kan ikke fly på det vi kaller vestlig metode og etter vestlig doktrine, sier oberstløytnant og detasjementssef for det norske treningsbidraget i Danmark, Bård Bakke.

Oberstløytnant og detasjementssef for det norske treningsbidraget i Danmark, Bård Bakke (til høyre), sammen med sjef for Luftforsvaret, generalløytnant Rolf Folland (til venstre). Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det er en start på at Ukraina får gått over på vestlige kampflytyper. Sånn at de får hektet seg inn i støtteapparatet rundt, med tilgang på våpen og kunnskap og reservedeler, sier forsker ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga.

Takknemlig for Danmarks lederskap

Danmark bestemte tidlig at de skulle donere F-16, tilleggsutstyr og trene flyvere i Danmark.

Også Danmark går over til F-35 i stedet for F-16.

– Det er en koalisjon av mange forskjellige land som bidrar. De bidrar med flyskrog, teknikere og utstyr som skal være med videre, sier Bakke.

Forsvarsministeren setter pris på Danmarks rolle.

– Norge er takknemlig for Danmarks lederskap og vertskap for opplæring av ukrainsk personell og piloter ved Skrydstrup flybase, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i pressemeldingen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på besøk i Bodø da to norske F-16-fly ble klargjort før de ble sendt til Skydstrup flystasjon i Danmark. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Han sier oppbyggingen av det vi kan kalle et vestlig kampflyvåpen for Ukraina er en stor ambisjon som vil kreve mye i årene framover.

Det vil være snakk om flere titalls fly.

Vil fortsette å støtte Ukraina

– Norge vil støtte opplæringen også framover, sier statsminister Støre.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) viser til at Ukraina kjemper en kamp både for egen frihet og for våre felles verdier, demokrati og folkeretten.

– Ukraina står i førstelinjen for euroatlantisk sikkerhet, sier utenriksministeren i pressemeldingen.

F-16 i Bodø like før flyet tar av til Skydstrup flybase i Danmark. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Både president Zelenskyj og utenriksminister Kuleba har gang på gang uttrykt stor takknemlighet for norsk støtte til luftvern, og vært tydelige på at disse flyene er særdeles viktige bidrag til deres forsvar av egen frihet og suverenitet, sier Eide.

Trenger mer våpen til F-16

Statsministerens kontor opplyser at det pågår et arbeid for å sikre Ukraina ulike våpentyper til jagerflyene.

Etter hvert som Ukraina får flere utdannede piloter og støttepersonell, vil partene i kampflykoalisjonen fylle på med flere fly til Ukraina.

– Vi har jo operert F-16 i over førti år i Norge og resten av vesten. Den samlede erfaringen vi har med oss er viktig for at Ukraina skal kunne få en god start i Ukraina. Det vi stort sett har trent på de siste førti årene er å operere F-16 mot tallmessig overlegne fiender, så jeg tror erfaringa vår vil komme godt med, sier Bakke.

Behovet for våpen til jagerflyene vil øke i takt med antallet F-16 i det ukrainske luftforsvaret.

Væpning og annen støtte til flyene vil håndteres i rammen av det flernasjonale samarbeidet, opplyser statsministerens kontor.

Belgia, Canada, Danmark, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Sverige, Storbritannia og Norge er med i dette samarbeidet.

– De som har kontroll i lufta har som regel kontroll på overflata. Hvis du greier å rydde luftrom over bakken så kan du bevege deg friere, kraftsamle bakkestyrker og beskytte deg mot motangrep i lufta, sier Haga ved Luftkrigsskolen.

Forsker ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga. Foto: Luftkrigsskolen

Han mener at en del av grunnen til at den ukrainske motoffansiven i fjor sommer ikke ble som man trodde, handler om at man ikke greide å beskytte den tilstrekkelig fra lufta.