Verdaling skyldig i IS-deltakelse

– Vi mener på ære og samvittighet, og med mer enn seks stemmer, at tiltalte er skyldig i tiltalens post I – inngåelse av terrorforbund, sa juryens ordfører, skriver Adresseavisen.

Det samme svaret ble gitt for den andre tiltaleposten som gjaldt deltakelse i ekstremistgruppa.

Juryen på ti medlemmer trakk seg tilbake klokka 10.15 torsdag. Litt under tre timer senere kom beskjeden fra retten om at juryen hadde fattet sin beslutning.

Resten av torsdagen gikk med til straffeutmålingsprosedyre. Ifølge avisa er det sannsynlig at straffeutmålingen kommer først i august.

I Oslo tingrett ble den 34 år gamle mannen dømt til sju og et halvt års fengsel. Mannen har hele tiden nektet straffskyld.

Mannen fra Verdal ble fengslet i Tyrkia da han rømte fra IS i slutten av april 2016. Han ble deportert til Norge fra Tyrkia i 2016 og pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste da han ankom Oslo Lufthavn.

I fjor ble det anslått at rundt 90 personer har reist fra Norge for å slutte seg til IS. Rundt 20 personer fra Norge er meldt drept i landet, og 30 skal være kommet tilbake.