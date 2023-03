Overgrepssaken på Frosta vokser: Mener kommunen burde stoppet legen før

NRK har vært i kontakt med flere bistandsadvokater som representerer de fornærmede i politiets etterforsking.

Flere av dem er kritiske til at kommunen ikke gjorde mer da de første varslene kom i 2006–2007.

I tillegg er flere av de fornærmede kvinnene svært kritiske til kommunens uttalelser om at de ikke har visst om forholdene før nå.

– Flere av mine klienter er skuffet over at ikke tidligere varsler er tatt mer på alvor, slik at han kunne vært stoppet tidligere, sier bistandsadvokat Camilla Hagen til NRK.

Nekter straffskyld

En tidligere kommuneoverlege på Frosta i Trøndelag er midlertidig suspendert av Helsetilsynet etter varsler fra en rekke kvinnelige pasienter om grenseoverskridende og seksuell adferd. Overgrepsanklagene strekker seg tilbake til 1990-tallet.

Han begynte å jobbe på Frosta som turnuslege i 1997 og året etter ble han fast ansatt som kommuneoverlege.

Politiet har siktet legen for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Legen nekter straffskyld.

NRK har tidligere avslørt at denne legen har gjennomført flest gynekologiske undersøkelser av alle fastleger i fylket.

25. januar arrangerte kommunedirektør Endre Skjervø og resten av kommuneledelsen en stor pressekonferanse der de beklaget Frosta kommunes håndtering av saken, og hvor de understreket at de tror på kvinnene i denne saken. Foto: Morten Waagø / NRK

– Jeg beklager på vegne av kommunen

Kommunedirektør i Frosta kommune, Endre Skjervø, ønsker å beklage på vegne av kommunen.

– Jeg forstår frustrasjonen og reaksjonen til de berørte kvinnene. Jeg beklager på vegne av kommunen at vi ikke har stoppet dette tidligere, sier Skjervø til NRK.

Han forklarer at kommunen fortsatt søker i arkivene for å kartlegge hva som ble gjort av de ansvarlige lederne tilbake i tid.

– Med forbehold om at jeg ikke har full oversikt over hva som ble gjort før, så vil jeg repetere det jeg sa under pressekonferansen tidligere: Jeg forstår at folk er kritisk til kommunens håndtering tidligere.

Må bruke flere måneder på videomateriale

Etter at politiet for en måned siden gikk ut med at de hadde beslaglagt en betydelig mengde videomateriale fra legekontoret, har antall fornærmede i saken økt fra 61 til 78 kvinner.

– Alle som forklarer seg, som har vært klient hos legen, får status som fornærmet. Med mindre det på forhånd er avtalt at de har status som vitne.

Det sier etterforskningsleder Ellen Mari Burheim ved Trøndelag politidistrikt til NRK.

Etter det NRK erfarer skal det være snakk om flere tusen timer med video. Politiet skal ha funnet opptak fra flere kameraer på kontoret.

Flere kvinner har den siste tiden tatt kontakt med politiet, fordi de er redd for å ha blitt filmet.

– Vi bruker de tilgjengelige ressursene vi har for å få gjennomgått videomateriale så effektivt som mulig, sier Burheim.

Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim forteller at de må bruke flere måneder på å gjennomgå videoene, og at de sannsynligvis ikke blir ferdig før til sommeren. Foto: Morten Waagø / NRK

Politiet vil sikre verdier

Før helga ble det avholdt et rettsmøte i Trøndelag tingrett hvor pressen var ilagt referatforbud.

Møtet handlet om to boliger som legen eide – men som han i desember har gitt bort til kone og barn.

Det bekrefter politiadvokat og påtaleansvarlig Charlotte Aspehaug til NRK.

– Politiet prøver å sikre disse verdiene med tanke på et mulig fremtidig erstatningskrav mot legen, sier hun.

Legen bestrider politiets heftelser i boligene. En kjennelse er ventet i løpet av denne uka.

Stort press på legekontoret

Denne saken preger den lille kommunen med 2600 innbyggere. Det er nå økt press på legekontoret for å hjelpe pasienter som tar kontakt, forteller kommunedirektør Skjervø til NRK.

Han forteller at noen av pasientene tar kontakt for å få innsyn i sin egen journal. Andre har har spørsmål knyttet til politiets opplysninger om funn av videomateriale. I tillegg er det pasienter med helsebehov knyttet til denne saken.

Den stadig voksende overgrepssaken kan gi kommunen over 4 millioner i ekstrakostnader i årene fremover.

Derfor har Frosta søkt Statsforvalteren i Trøndelag om midler for å dekke noe av dette. De har penger som de kan bevilge til kommuner som får ekstraordinære og uforutsette utgifter, forklarer Skjervø.

– Vi har nylig søkt om skjønnsmidler, og har synliggjort kostnader i 2022 på om lag 1,8 millioner kroner vedrørende overgrepssaken, sier kommunedirektøren.

Tidslinje: Lege siktet for overgrep Ansatt som kommuneoverlege Legen blir ansatt som Kommunelege 1 i fast stilling (40 prosent). Dette er i tillegg til hans avtalepraksis som allmennlege (60 prosent).

Første varsel Sykehuset Levanger kontakter Fylkeslegen med varsel fra tre pasienter. Legen skal blant annet ha tilbudt og utført klitorismassasje, ifølge kvinnene. Frosta kommune blir varslet og har kontakt med Sykehuset Levanger og Fylkeslegekontoret.

Får skriftlig advarsel Statens helsetilsyn gir legen skriftlig advarsel på bakgrunn av pasientvarslene.

Ny klage fra pasient En ung kvinne klager til Fylkesmannen på grunn av opplevelser om beføling under en legetime. Frosta kommunen blir ikke varslet. Klagesaken ender i en såkalt «lokal avklaringssak». Legen inviterte kvinnen til en «oppklarende samtale» og med dette ble saken avsluttet hos Fylkesmannen. Frosta kommune sier at de først blir kjent med denne klagen fra 2017 i løpet av sommeren 2022.

Ny tilsynssak mot legen Statsforvalteren sender et brev til Frosta kommune hvor de informerer om at det er åpnet en tilsynssak mot den mangeårige kommuneoverlegen og fastlegen. Saken blir oversendt Statens helsetilsyn. Bakgrunnen er en pasientklage som handlet om seksuelt språk, samt krenkende og nedverdigende oppførsel under en legetime.

Legen suspenderes Statens helsetilsyn vedtok å midlertidig suspendere autorisasjonen til legen. Det har kommet inn enda en pasientklage mot legen. Han blir sykmeldt samme dag.

Informerer politisk ledelse Formannskapet på Frosta blir for første gang muntlig orientert i et lukket møte om saken, og hvordan kommunen arbeider videre.

Legen blir siktet Politiet sikter legen for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Legen nekter straffskyld. Frosta kommunes kontakttelefonen blir åpnet.

Kommunestyret orienteres Kommunedirektøren har sin første orientering til kommunestyret om saken i et lukket møte.

Vil sparke legen Frosta kommune sender to brev til legen, hvor de informere om at de ønsker å si opp ham. Både som kommuneoverlege og som fastlege.

Pressekonferanse om overgrepssaken Frosta kommune arrangerer en pressekonferanse hvor de informerer om at den tidligere kommuneoverlegen og fastlegen er sagt opp. Både ordfører Frode Revhaug (H) og kommunedirektør Endre Skjervø understreker at de tror på innbyggerne som har fortalt om overgrep. Legens advokater reagerer sterkt på dette, og mener at det er forhåndsdømming.

Videoopptak fra legekontoret Politiet varsler at de har beslaglagt en betydelig mengde videomateriale fra den siktedes legekontor. Etter det NRK erfarer skal det være snakk om flere tusen timer med video. Politiet skal ha funnet opptak fra flere kamera på kontoret. I etterkant av dette er det mange bekymrede kvinnelige pasienter som tar kontakt med både Frosta kommune og politet.

Ønsker en gransking av kommunen

Helsetilsynet har tidligere sagt til NRK at de vurderer å granske Frosta kommune.

Flere personer i kommunens daværende administrative ledelse var direkte involvert og informert om beskyldningene mot kommunelegen i 2006–2007.

Nåværende ordfører Frode Revhaug (H) og kommunedirektør Endre Skjervø har hele tiden nektet for at de hadde kjennskap til tidligere varsler og overgrepsbeskyldninger mot legen. De ønsker en uavhengig og offentlig gransking av hele saken velkommen.

Konstituert kommuneoverlege Linn Beate Skogholt jobbet sammen med den siktede på Frosta legekontor i flere år. Hun er også gruppeleder for Frosta Høyre, og sitter i formannskapet.

Også Skogholt framholder at hun ikke visste noe før saken ble kjent i media i fjor.