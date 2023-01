En kommuneoverlege i Trøndelag er midlertidig suspendert av Helsetilsynet etter varsler fra en rekke kvinnelige pasienter om grenseoverskridende og seksuell adferd.

Politiet har siktet legen for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

58 kvinner har anmeldt legen. Overgrepsanklagene strekker seg tilbake til 1990-tallet.

Legen nekter straffskyld.

Uforutsette millionutgifter

I midten av oktober startet kommunen en formell oppsigelsesprosess mot den overgrepssiktede kommuneoverlegen.

Nå bekrefter kommunen at legen er sagt opp, etter en lang og svært kostbar prosess.

Kommunen konkluderte tirsdag. Det kommer fram i en pressekonferanse onsdag.

Denne overgrepssaken har kostet kommunen millionbeløp. Disse uforutsette utgiftene kan gjøre at de må nedbemanne i barnehage og skole har kommunedirektøren tidligere uttalt til NRK.

NRK forklarer Hvorfor er kommuneoverlegen siktet for overgrep? Bla videre Suspendert fra stillingen sin 18. juli 2022 vedtok Statens helsetilsyn å midlertidig suspendere autorisasjonen til en kommuneoverlege i en trøndersk kommune.



Årsaken var flere varsler fra pasienter om krenkende og ubehagelig atferd.



Det var Statsforvalteren i Trøndelag som sendte saken videre til Statens helsetilsyn, etter å ha mottatt klagene mot legen. 58 kvinner har anmeldt 24. august 2022 ble legen siktet av politiet etter straffelovens paragraf 295 – for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.



58 kvinner har levert anmeldelse og har nå status som fornærmet i straffesaken.



Statens helsetilsyn har opplyst til NRK at de har mottatt 20 pasientklager mot legen. Legen nekter straffskyld Politiet hadde sitt første avhør med ham i starten av november 2022.



At det har tatt så lang tid før første avhør, har vært en belastning, ifølge forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen. Legen nekter straffskyld. Han har klaget på vedtaket fra Statens helsetilsyn om suspendert autorisasjon. 16. januar 2023 ble suspensjonen forlenget i seks måneder.



Legen har ikke kunnet forsvare seg i pressen av hensyn til både taushetsplikten overfor pasientene og av hensyn til den pågående etterforskningen. Legen fikk advarsel i 2007 I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.



I 2017 ble legen klaget inn til daværende Fylkesmannen av en kvinne. Hun forklarte hun ville sjekke håndleddet, men at legen skal ha befølt henne på rumpa.



Fylkesmannen svarte med at saken kunne løses gjennom samtale mellom legen og pasienten. Beskyldninger helt tilbake til 90-tallet Bistandsadvokat Camilla Hagen har opplyst til NRK at rundt ti kvinner har henvendt seg til henne med ulike pasienthistorier som ligner hverandre.



Det dreier seg om overmaktsforhold knyttet til underlivsundersøkelser og opplevd seksuell atferd fra legens side, forklarer bistandsadvokaten.



Blant dem er en kvinne som har fortalt om ubehagelige opplevelser med legen på 1990-tallet. Over 80 kvinner har tatt kontakt Over 80 kvinner har ringt til kommunens kontakttelefon siden den ble opprettet 24. august 2022 – den dagen legen ble siktet av politiet.



Like mange kvinner har snakket med politiet, bekrefter etterforskningsleder Ellen Mari Burheim til NRK.



Før legen ble suspendert fra stillingene sine som fastlege og kommuneoverlege, hadde han rundt 850 pasienter på fastlegelisten sin. Forrige kort Neste kort

Ber om offentlig gransking

87 personer har ringt kontakttelefonen som den trønderske kommunen har opprettet sammen med Nok Trøndelag.

Det kommer fram i pressekonferansen onsdag.

Nå har 58 kvinner status som fornærmet i politiets etterforskning.

Kommunen sier onsdag at de har grunn til å tro at det kan være flere berørte i saken.

De ønsker nå en uavhengig og offentlig gransking av saken.

Hjelpetelefonen vil være åpen i lang tid framover sier konstituert kommuneoverlege.

Reagerer på pressekonferanse

Karl Bjørnar Olsen, som representerer legen når det gjelder arbeidsforholdet, sier til NRK at de reagerer sterkt på at kommunen velger å ha pressekonferanse om forholdet.

Han mener det bidrar til forhåndsdømming, samt kunngjøring av personkritiske opplysninger som kommunen ikke har hjemmel for å kunngjøre på denne måten.

– Vi ser heller ikke behovet for at kommunen går ut som den gjør, sier Olsen.

Han vil ikke kommentere oppsigelsessaken.

Kommunedirektøren understreker at kommunen har gjort denne vurderingen på bakgrunn av det som har kommet fram fra Statens helsetilsyn og Statsforvalteren, og av varsler fra kvinnene.

De tror på innbyggerne som har fortalt om overgrep, og sier at de er klar over at det er politiet som har ansvar for etterforskningen og straffesaken.

Samtidig mener de at kommunen må være åpne av hensyn til sine innbyggere, de som er utsatt og deres pårørende.

NRK har prøvd å få kommentar fra politiet. De vil ikke kommentere pressekonferansen.

Varsler om underlivsundersøkelser

Det var 9. mai 2022 at kommuneledelsen for første gang fikk vite at Statsforvalteren i Trøndelag hadde åpnet tilsynssak mot legen.

Bakgrunnen var varsler fra kvinnelige pasienter om ubehagelige opplevelser.

Legen var på det tidspunktet ansatt som kommuneoverlege og fastlege i den lille trønderske kommunen.

I løpet av sommeren 2022 vokste tilsynssaken.

Det kom stadig inn varsler fra kvinner som fortalte om overgrep: Om massasje i underlivet og andre ubehagelige opplevelser under gynekologiske undersøkelser hos legen.

18. juli vedtok Statens helsetilsyn å midlertidig suspendere autorisasjonen til legen.

24. august ble legen siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Samme dag ransaket politiet hjemmet hans.

Fikk advarsel etter tilbud om klitorismassasje

Denne overgrepssaken er en av de største og mest ressurskrevende overgrepssakene i Trøndelag politidistrikt, ifølge etterforskningsleder Ellen Mari Burheim.

I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.

