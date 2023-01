– Det var sjokkerande at det skjedde, at politiet var her og at ungdommar på vår alder var sur og sint på politiet.

Det seier to ungdommar til NRK etter politiet to gongar på ei veke rykka ut til kjøpesenteret Sirkus Shopping i Trondheim.

Her brukar ungdommar senteret som opphaldsstad på fritida, og fleire klarar ikkje å oppføre seg.

Fem ungdommar har blitt utestengde frå kjøpesenteret i eit år. Av dei har to blitt meldt til politiet.

Butikktilsette har i etterkant forklart at de blei utsett for slag og spark.

Men kven er desse ungdommane? Og kvifor oppfører dei seg slik?

– Toler ganske lite

Ungdommar frå 12 år og oppover brukar kjøpesenter for å møtast.

– Me vaksne må begynne å tenke at me skal tole meir og at det er ingen aleine sitt ansvar å få eit godt ungdomsmiljø, seier Leiar for uteeininga i Trondheim kommune, Camilla Wright. Foto: Sunniva Skurtveit / NRK

Det fortel leiar for uteeininga i Trondheim kommune, Camilla Wright.

– Det er ungdommar frå alle samfunnslag. Det er ungdommar som prøver å finne ein plass å vere, ein plass å høyre til.

Fleire stader i landet brukar ungdommar kjøpesenter til nettopp dette.

Wright fortel at ungdommar hang meir på kjøpesenter og andre offentlege stader på begynninga av 2000-talet. Etter fleire år med «generasjon prestasjon», dataspeling og pandemi, er ungdommane no tilbake på kjøpesentera.

– Då blir me utruleg sjokkert. Me er ein vaksengenerasjon som toler ganske lite. Frustrasjonen blir ganske stor, veldig fort, seier ho.

Kjøpesenteret Sirkus Shopping er eit knutepunkt for kollektivtrafikken i Trondheim. Her kan ungdommar møtast frå forskjellige bydelar. Foto: Sunniva Skurtveit / NRK

Alti Tasta i Stavanger, Bystasjonen i Bergen og Jessheim Storsenter er blant kjøpesentera i landet som har opplevd liknande utfordringar som på senteret i Trondheim.

Dei opplev likevel at dei fleste ungdommane som no heng på kjøpesentera, oppfører seg.

– Men dessverre kan det av og til vere enkelte som øydelegg for andre med å lage støy og ikkje oppføre seg, fortel senterleiaren i Stavanger, Birte Wiinberg.

Tiltak sett i verk ved kjøpesenter: Ekspandér faktaboks Kjøpesenter rundt i landet ønsker å vere ein møtestad for både unge, men opplev ein sjeldan gong at det kan by på utfordringar. I etterkant av situasjonar med bråk, vald og anna blant ungdommar har kjøpesentera sett i verk fleire tiltak: Bergen Storsenter: Samarbeid med politi, utekontakt

Styrka bemanning blant vektarar.

Bortvising frå senteret dersom ein ikkje oppfører seg.

Fjerna sitteplassar som var nytta av ungdomsgjengar. Alti Tasta: Bortvising frå senteret dersom ein ikkje oppfører seg. Lengde på bortvising varierer etter alvorsgrad

Prat med ungdommane og føresette.

Samarbeid med politi og uteseksjonen i kommunen.

Synlege vektarar på senteret. Jessheim Storsenter: Dialog med ungdommane det gjeld.

Utvising frå kjøpesenteret ut den aktuelle dagen.

Samarbeid med utekontakt og politi. Sirkus Shopping Redusert størrelsen på sittegrupper og fjerna enkelte sitjeplassar.

Auka vektarbemanning og Synlege vektarar på senteret.

Samarbeid med politi og uteseksjonen i kommunen.

Bortvising dersom det er naudsynt.

Vil skape drama

NRK har valt å la de to ungdommane som møtes på Sirkus Shopping vere anonyme.

– Me heng her fordi me ikkje har så mykje anna å gjere og fordi det er kjedeleg å vere heime, forklarar 15-åringane.

Dei kjenner til gjengane som ikkje oppførte seg på kjøpesenteret.

– Dei vil ha merksemd og dei vil at det skal skje noko. Sidan det ikkje skjer så mykje til dagleg, så vil dei skape litt drama.

15-åringane trur det ikkje er tilfeldig at det er nettopp her det skjer.

På kjøpesenteret er det fleire folk til stades. Det betyr fleire tilskodarar og fleire involverte.

For å få meir merksemd publiserer ungdommane videoar frå hendingane på TikTok.

– Det blir delt for at fleire skal sjå det. Det er jo ikkje noko anna grunn for å legge det ut enn for å gå viral då. For å få masse views.

Politiet måtte rykke til kjøpesenteret i Trondheim to gongar på ei veke for å handtere ordensforstyrringar blant ungdommar. Foto: Morten Andersen / NRK

Naturleg variasjon

Leiar for førebyggande avsnitt på Sentrum politistasjon, Jan Erik Mihle, fortel at denne typen oppførsel er ein del av den naturlege variasjonen i ungdomsgruppene i byen.

Dette til trass for fleire episodar same stad i løpet av ei veke.

Det er strøymingar som kjem og går.

– Sånn har det vore i alle år. Det er impulsivt og lite planlagt. Det er inga fare for oppblomstring, seier Mihle.

På begynninga av 2000-talet var ungdommane meir ute, fortel Camilla Wright i uteseksjonen i kommunen.

– Og så plutseleg er det tilbake, og me vaksne klarar ikkje heilt å følgje med. Og då blir me utruleg sjokkert.

– Dette får me til saman, men me må inkludere og ikkje stenge ute, seier Wright.

Samarbeider for å førebygge

Senterleiar ved Sirkus Shopping i Trondheim, Trine Foosnæs, ynskjer heller ikkje å ekskludere ungdommane, men har sett seg nøydd til å gjere det no.

– Ungdommane er eigentleg ikkje eit problem og me er veldig glad i alle ungdommane i Trondheim seier senterleiar på Sirkus Shopping, Trine Foosnæs. Foto: Sunniva Skurtveit / NRK

– Me ser ikkje på det som eit veldig stort problem. Det er nokre enkeltungdommar som har skapt utfordringar for oss, og som no er utestengde.

Ho håpar at ungdommar vil halde fram med å besøke kjøpesenteret og oppføre seg der.

Saman med andre kjøpesenter, vaktselskap, politiet og kommunen har dei laga ein strategi for å førebygge mot fleire slike hendingar.

Saman med dei forskjellige kjøpesentera i byen, vaktselskap og politiet held Camilla Wright, leiar for uteeininga i Trondheim eit samarbeidsmøte for å førebyggje uønskt åtferd blant ungdommar. Foto: Sunniva Skurtveit / NRK

– Det blir viktig å vere til stades og ha hyppigare kontakt med ungdommane, fortel senterleiaren.

No håpar dei tidleg å kunne identifisere kven det er som skapar utfordringar, slik at det slepp å kome konsekvensar for andre enn dei det gjeld.

– Kort sagt er det jo unødvendig at dei driv på sånn, berre for å få merksemd. Det finst andre ting dei kan halde på med, legg 15-åringane på Sirkus Shopping til.