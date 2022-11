– Det er mye mer komfortabelt å gå i pysjbukse. Det er bare bedre.

Det sier Tobias Mæhre, som er en av mange unge som nå velger komfortable pysjbukser over stive jeans.

Han er elev ved Charlottenlund ungdomsskole, og her er han ikke alene om å ha merket en økning i bruken av plagget.

– Det er flere som går i pysjbukse, i alle fall her på skolen. Jeg merker det veldig ofte, sier Ida Bysveen.

– Jeg trener til og med i pysjbukse, det er mye mer komfortabelt, legger Tobias til.

Tobias Mæhre. Foto: Privat

Mer normalisert

Som med mye annet, har pysjbuksen blitt en trend på TikTok.

– Blir dere påvirka av hva dere ser andre ha på seg?

– For å være helt ærlig har jeg blitt påvirka av TikTok. Jeg får mer lyst til å ha på klær jeg ser andre har på, sier Tobias.

Medie- og moteforsker Synne Skjulstad er ikke overrasket over trenden.

Hun har allerede hørt om den da NRK ringer, og understreker at dette på langt nær er første gang at pysj dukker opp i vestlig motebilde.

– Pyjamas kommer egentlig fra hindi og betyr å dekke beina, sier hun.

Plagget ble brukt av både kvinner og menn, og var opprinnelig ikke ment for å sove i.

Så ble det brakt til Europa på slutten av 1800-tallet.

– Allerede der har pysjen gått noen runder, fra å være et normalt klesplagg i store deler av verden – til å få ny bruk som nattøy for menn, sier Skjulstad.

Skillet viskes ut

Etter det har plagget skapt flere kontroverser ved å ha blitt brukt på andre måter enn som nattøy.

På 1920-tallet begynte kvinner blant annet å gå med pysjbukser på stranda.

– Det var helt uhørt i ei tid hvor kvinner ikke brukte bukser, sier Skjulstad.

Medie- og moteforsker Synne Skjulstad synes ikke det er overraskende at pysjen har funnet vegen inn i motebildet til unge. Foto: Jonatan A. Quintero

Hopper vi derifra og fram til dagens unge som bruker pysjbukse på skolen og fritida, tror hun det er mange årsaker til at det har blitt mote nå.

– Bak oss har vi en lang periode hvor mange aktiviteter har funnet sted hjemme. Mange ungdommer har også vært hjemme – men samtidig på skolen, sier hun og viser til pandemien.

– Skillet mellom hvilke plagg som hører hjemme eller i det offentlige er mindre strengt i nåtidens klespraksis enn det har vært tidligere. Det er flere ting som regnes som sosialt akseptert enn før.

Det å være sosial foregår også gjennom plattformer som TikTok, påpeker hun. Og trender som dette sprer seg raskt.

Tobias Mæhre, Ida Bysveen, Oda Rolstad og Elias Rønning har merket at flere bruker pysj både på skolen og på fritida. Akkurat denne dagen valgte de noen andre bukser. Foto: Lena Erikke Hatland / NRK

– Vi skal aldri undervurdere kraften i å være lik andre ungdommer i ungdomskulturen. Med blant annet TikTok ser man mye tydeligere hva andre gjør – ikke bare på din skole og i ditt nabolag. Så slike type trender kan ta noen rare ruter og gå ganske kjapt – for du har plutselig tilgang til all verden med informasjon.

Medie- og moteforskeren ser heller ikke bort fra at det rebelske i å ta på seg en pysjbukse når du går på skolen har betydning.

– Skal man være litt rebell, så er dette en utrolig hyggelig måte å gjøre det på. Og en enkel måte å føle seg litt opprørsk på, smiler hun.

Adoptert fra hjemmeskole

Etter år med hjemmeundervisning synes heller ikke gjengen ved Charlottenlund at det er rart at pysjbuksen har kommet på moten.

– Det kan jo være at etter man satt hjemme med hjemmeskole tenkte folk at det var godt å kun bruke «chille» klær, og da ble man mindre redd for å gå med det på skolen. Det har blitt mer normalisert, sier Ida, som gjerne går i butikken med pysjbukse.

– Det er ikke flaut eller noe, det er helt vanlig.

– Mormor nevnte at hun ser at mange går i pysjbukse på butikken, så det er sikkert noe som har skjedd, sier Oda Rolstad.

Tobias Mæhre, Ida Bysveen, Oda Rolstad og Elias Rønning tviler ikke på at hjemmeskole har ført til endringer i klesstil. Foto: Lena Erikke Hatland / NRK

– Får dere reaksjoner fra foreldrene deres når dere går ut i pysj?

– Når jeg står i døra i slippers, pysjbukse og en hettegenser som er tre størrelser for stor, får jeg ofte spørsmål om hvor jeg skal. Da skal jeg ofte bare til en kompis, og det synes de er helt greit.