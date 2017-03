Ulovlige piratsendinger på FM: – Høres ut som noe som foregikk på 80-tallet

– Som programleder i P1 skal en kanskje være glad for alle som hører på programmene sine, men jeg må si jeg er litt overrasket, sier programleder for VG-lista topp 40, Eirik Kjos.

Programmet hans er en av flere sendinger som har blitt sendt ulovlig over FM-nettet i Steinkjer i Nord-Trøndelag. NRK har sluttet å sende radio på FM i Trøndelag og Nordland, og dermed skal sendinga egentlig kun høres på DAB+ og via internett.

Programleder Eirik Kjos er overrasket over at noen tapper lyd fra DAB+ til FM-nettet. Foto: Hallstein Mala / NRK

Ved hjelp av utstyr som kan kjøpes billig på internett, er det derimot mulig å tappe lyd fra DAB+ til FM-nettet.

– Akkurat det at folk setter i gang med en FM-sender og videreformidler signaler hadde jeg ikke tenkt skulle komme. Det høres ut som noe som foregikk på 80-tallet, den gang folk, meg selv inkludert, drev med den slags, sier Kjos.

Det var Trønder-Avisa som omtalte saken først.

– Kommer til å bli rettslige reaksjoner

Så langt har Medietilsynet fått to klager om piratsendinger, i Steinkjer og i Mo i Rana. Distribusjonssjef i NRK, Bjarne Andre Myklebust, er bekymret for at trenden kan spre seg når andre fylker følger etter og slutter å sende på FM-nettet.

– Vi har jo hatt piratradioer tidligere også, og vi kan ikke utelukke at det kommer flere i tiden fremover, sier Myklebust.

Han er ikke fornøyd med at noen videredistribuerer lyd fra P1.

– Det kommer til å bli rettslige reaksjoner på dem som opprettholder slike typer virksomheter, sier han.

Seksjonssjef i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Per Eirik Heimdal, forteller at piratsendinger kan forstyrre andre tjenester.

Distribusjonssjef i NRK, Bjarne Andre Myklebust, er bekymret for at trenden kan spre seg når flere fylker slutter med FM-sendinger. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

– Hvis man velger å sende ulovlig på FM-nettet kan man forstyrre tjenester og skape forstyrrelser for andre lovlige nærradioer. I noen tilfeller kan det faktisk også forstyrre flykommunikasjon, sier Heimdal.

Tror ikke det blir et stort problem

Heimdal tror ikke ulovlige FM-sendinger vil bli et stort problem, men at det kan dukke opp noen rett etter slukking av FM-nettet.

– Det skal vi løse når det dukker opp, og vi skal informere godt om at det er ulovlig og hva det kan føre til. Hvis det ikke hjelper er vi nødt til å sende ut en av våre målebiler, som ved hjelp av teknisk utstyr kan peile seg frem til hvor piratsenderen står, sier han.

– Hvilke følger kan det ha for dem som driver med det?

– De vil få et vedtak om stenging. De må rett og slett slå av utstyret sitt. Så vil vi følge opp juridisk med eventuelle videre tiltak, som bøter eller inndraging av utstyr.